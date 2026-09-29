Málna ültetése és málna metszése ősszel: így gondozd a málnát, hogy bőséges termést hozzon

Ősszel bőven akad kertészeti teendő a málnabokrok környékén. Ilyenkor lehet eltávolítani a már letermett vesszőket, ritkítani a túl sűrű növényeket, és új töveket is telepíthetünk. A metszés módja azonban attól függ, nyári vagy őszi málnáról van-e szó, ezért nem jó módszer válogatás nélkül minden vesszőt visszavágni. Mutatjuk mit kell tudni a sikeres őszi málnagondozásról.

Málnaszüret után könnyű úgy érezni, hogy a málna körül már nincs sok dolgunk, pedig éppen ekkor alapozhatjuk meg a következő évi fejlődést. Persze csak akkor, ha pontosan tudjuk, milyen növénnyel van dolgunk, és ennek tükrében milyen lépésekből áll a málna őszi gondozása. Összegyűjtöttük minden fontos információt a nyári és az őszi málna megkülönböztetéséről, a két típust helyes metszéséről, az őszi málnaültetés mikéntjéről, és a tél beállta előtti egyéb teendőkről is.

Málna őszi gondozása: mik a teendők?

Aki jól gondozott málnabokrokat szeretne a kertjébe, annak ősszel bővel van mit tennie. Ilyenkor elsősorban a már letermett és fölösleges vesszőket kell eltávolítani, ritkítani kell a túl sűrű töveket, de az őszi hónapok a kertészeknek ideális időszakot jelentenek az új málna ültetésére is. A tél előtt érdemes átnézni a támrendszert, eltávolítani a beteg növényi részeket, miközben arra is figyelni kell, hogy a föld ne száradjon ki teljesen, de víz se álljon meg a tövek körül.

A pontos teendőket nagyban meghatározza, hogy nyári vagy őszi termésű málnánk van. Ez főleg a metszésnél fontos: az egyik típusnál akár az összes vessző visszavágható, míg a másiknál egy rossz mozdulat a következő évi termést fenyegeti.

EZ IS ÉRDEKELHET Őszi virágoskert kisokos: ezek az ősszel ültethető virágok, virágos növények, évelők A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.

Nyári vagy őszi málna – mi a különbség, és honnan tudjuk, melyik van a kertben?

A nyári, egyszer termő málna az előző évben fejlődött vesszőkön hozza a termést. Ezek a vesszők a szüret után már nem teremnek újra, ezért ki lehet vágni őket. Az adott évben fejlődött fiatal hajtásokat viszont meg kell hagyni, mert ezek adják majd a következő nyári termést.

Az őszi málnánál az adott évben kihajtott új vesszők felső része már ugyanabban az évben gyümölcsöt hozhat. Emiatt nevezik sarjon termő málnának, egyes fajtákat pedig kétszer termőként is emlegetnek. Ha ezeket a vesszőket a nyugalmi időszakban teljesen visszavágjuk, tavasszal új hajtások nőnek, amelyek nyár végére, őszre ismét termést hozhatnak.

Ha nem tudjuk biztosan, melyik típus van a kertben, a termés időpontja is segíthet az azonosításban. A nyári málna jellemzően nyár elején és közepén terem, méghozzá az előző évben fejlődött, úgynevezett másodéves vesszőkön. Az őszi málna termése ezzel szemben nyár végétől őszig érik, és már az adott tavasszal kihajtott fiatal vesszőkön is megjelenhet gyümölcs.

Hogyan befolyásolja az őszi teendőket, hogy nyári vagy őszi málnánk van?

Nyári málnánál a legfontosabb, hogy a már letermett, idősebb vesszőket kivágjuk, a fiatal, következő évben termő hajtásokat viszont megtartsuk. Ha így is túl tömött vagy rendezetlen marad a bokor, ezeket még ritkíthatjuk, rendezhetjük és a támrendszerhez is rögzíthetjük.

Őszi málnánál más a helyzet. Ha csak egy késő nyári–őszi termést szeretnénk, a teljes vesszőállomány visszavágható miután a növény már nyugalomba vonult. Ha viszont két termést szeretnénk, az alsó, még nem termett vesszőrészeket át kell teleltetni.

EZ IS ÉRDEKELHET Rózsa metszése ősszel: így lesz sikeres az őszi metszés, a rózsa átültetése és felkészítése a télre Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.

Nyári málna metszése ősszel

A nyári málna letermett vesszőinek kivágásával nem kell feltétlenül megvárni a késő őszt. A legjobb már közvetlenül a szüret után eltávolítani őket, de ha ez elmaradt, ősszel még nyugodtan pótolhatjuk.

Elsőként keressük meg azokat a vesszőket, amelyek már teremtek. Ezek általában barnábbak, fásabbak, több oldalág van rajtuk, és gyakran a régi termőrészek maradványai is látszanak. Ezeket vágjuk ki egészen a tövüknél, lehetőleg minél kisebb csonkot hagyva.

Ezután nézzük át az adott évben fejlődött fiatal hajtásokat is. A sérült, beteg, gyenge vagy túl sűrűn álló példányokat távolítsuk el, a legerősebbeket pedig hagyjuk meg a következő évre. Töves művelésnél nagyjából nyolc erős vessző jó kiindulási pont lehet, de nem a pontos darabszám a legfontosabb. Inkább arra figyeljünk, hogy a bokor ne sűrűsödjön átjárhatatlan bozóttá.

Ha a meghagyott vesszők túl hosszúak vagy nehezen kezelhetők, valamennyit vissza lehet vágni belőlük, nem kell azonban minden egészséges hajtást egyformán rövidre metszeni. A cél az, hogy a vesszők kezelhetők legyenek, jól elférjenek a támrendszeren, és a következő évi szüret is kényelmes maradjon.

A levágott, főleg a betegnek látszó vesszőket ne hagyjuk a növény alatt. Az öreg és fertőzött növényi részeken kórokozók és kártevők telelhetnek át, amelyek tavasszal innen újra megtámadhatják a friss hajtásokat. Ha ezeket a vesszőket összegyűjtjük és eltávolítjuk, csökkenthetjük annak esélyét, hogy a fertőzés a következő szezonban is megjelenjen.

EZ IS ÉRDEKELHET Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt Túl nagyra nőtt a leander, és nem fér be a téli helyére? Ismerd meg a hatékony őszi metszés és átültetés trükkjeit, hogy a növényed épségben vészelje át a hideget.

Őszi, folytontermő málna metszése

A folytontermő málna néven is ismert őszi málna metszésénél először azt kell eldönteni, hogy csak egy késő nyári–őszi termést szeretnénk, vagy a következő nyáron is szednénk róla gyümölcsöt. Ha csak egy őszi termést szeretnénk, az összes vesszőt talajszintig vissza lehet vágni, de ezt csak akkor érdemes megtenni, amikor a növény már nyugalomba vonult. Ez azt jelenti, hogy az adott évi növekedés befejeződött: a levelek megsárgultak vagy lehullottak, új hajtások már nem fejlődnek, a vesszők pedig fásabbá váltak. Ekkor a növény már nem a hajtások növesztésére fordítja az energiáját, hanem felkészült a téli pihenőidőszakra.

Az ősz alkalmas tehát a folytontermő málna metszésére, amint bekövetkezett a lombhullás és a növény nyugalomba került, de nem muszáj ekkor elvégezni a teljes visszavágást. Ha nincs sürgős okunk rá, nyugodtan várhatunk a tél végéig vagy kora tavaszig is. A lényeg, hogy a munkát még az új tavaszi hajtások megindulása előtt végezzük el.

Aki viszont két termést szeretne, annak más málnametszési stratégiát kell alkalmaznia. Ilyenkor csak a vessző már termett felső részét kell levágni, az alsó, még nem termett részt pedig meg kell hagyni. Ez a következő nyáron még egyszer teremhet, utána azonban az egész vesszőt ki kell vágni.

Ugyanakkor mindkét verziónál fontos a ritkítás. A gyenge, rossz helyen növő vagy túl sűrű sarjakat távolítsuk el, hogy a megmaradó hajtások elegendő fényt és levegőt kapjanak.

Málna ültetése ősszel – mikor, hová és milyen talajba?

Az őszi telepítés azért kedvező a málnának, mert a tartós fagyok előtt a talaj még elég meleg ahhoz, hogy a gyökerek alkalmazkodni kezdjenek az új helyükhöz. Így a növény tavasszal már begyökeresedve, jobb eséllyel indul fejlődésnek. Erre a legkedvezőbb időszak október második fele és november eleje, amikor a talaj még megmunkálható, de a növény már nyugalmi állapot felé tart.

Nem érdemes azonban kizárólag a naptárt nézni. Ne ültessünk fagyott, sáros vagy vízzel telített földbe. Az a jó, ha a gyökerek még a tél előtt rendesen érintkeznek a környező talajjal, és a növény tavasszal már kedvezőbb helyzetből tud elindulni.

A málna napos vagy legfeljebb enyhén félárnyékos helyen fejlődik a legjobban. A föld legyen humuszban gazdag, jó vízelvezetésű és enyhén savanyú. A pangó vizet különösen rosszul viseli, ezért ne ültessük olyan mélyebb fekvésű területre, ahol rendszeresen megáll a víz.

Arra is érdemes figyelni, mi nőtt korábban a helyén. Lehetőleg ne kerüljön új málna közvetlenül régi málnaállomány helyére, és ne telepítsük olyan ágyásba sem, ahol az elmúlt néhány évben például szamóca, burgonya, paradicsom vagy paprika nőtt. Ezek közül több növény ugyanazokra a talajban fennmaradó kórokozókra, például a verticilliumos hervadás gombáira érzékeny, mint a málna. Ha a kórokozó korábban felszaporodott a talajban, az újonnan ültetett málna gyökerein keresztül is fertőzhet, ezért biztonságosabb másik területet választani.

Házikertben nagyjából 40–60 centiméteres tőtávolsággal és 1,5–2 méteres sortávolsággal kell számolni. Elsőre soknak tűnhet az üres hely, de a málna erősen sarjadzik, ezért néhány év alatt könnyedén besűrűsödik a terület.

EZ IS ÉRDEKELHET Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?

Málna ültetése ősszel lépésről lépésre

A málna telepítésénél érdemes sorrendben haladni, mert a gyökerek kiszáradásától a túl mély ültetésig több apró hiba is visszavetheti a növényt.

Készítsük elő a málna helyét. Az ültetés előtt gyomláljuk ki alaposan a területet, különösen az évelő gyomokat szedjük ki gyökerestül. A talajt lazítsuk fel; ha szegény vagy nagyon kötött, dolgozzunk bele érett komposztot vagy más, jól lebomlott szerves anyagot. Készítsük elő a szabadgyökerű tövet. A csupasz gyökérrel vásárolt málnát ültetés előtt néhány órára állítsuk vízbe, hogy a szállítás és tárolás közben elvesztett nedvesség egy részét pótolhassa. A törött, sérült vagy elhalt gyökérdarabokat éles metszőollóval vágjuk vissza az egészséges részig, az ép gyökereket viszont ne rövidítsük meg csak azért, hogy könnyebben beleférjenek a gödörbe. Ássunk megfelelő méretű ültetőgödröt. A gödör inkább legyen szélesebb, mint túl mély: akkora hely kell, hogy a gyökereket természetes irányban szét tudjuk teríteni. Ha a gyökér visszahajlik vagy körbetekeredik a gödörben, inkább szélesítsük tovább. Állítsuk be az ültetési mélységet. A málnát sekélyen ültessük, nagyjából olyan mélyre, ahogyan korábban a faiskolában vagy a földben állt. Szabadgyökerű növénynél jó támpont lehet a vessző alsó részén látható korábbi talajszint; a felső gyökerek legfeljebb néhány centiméterrel kerüljenek a felszín alá. Terítsük szét a gyökereket, majd töltsük vissza a földet. Tartsuk a növényt függőlegesen, miközben a gyökereket minden irányban elrendezzük. A földet több részletben töltsük vissza, közben kézzel finoman igazítsuk és tömörítsük, hogy ne maradjanak nagy levegős üregek a gyökerek körül. Ültetés után azonnal öntözzük be. Adjunk a frissen ültetett málnánknak annyi vizet, hogy a föld teljesen átnedvesedjen a gyökerek körül. Erre akkor is szükség van, ha ősszel hűvös vagy nyirkos az idő, mert az öntözővíz segít a frissen visszatöltött talajt a gyökerek köré mosni. Vágjuk vissza a frissen telepített szabadgyökerű vesszőt. A hagyományos szabadgyökerű málnát ültetés után általában körülbelül 15–25 centiméteres magasságra vágjuk vissza. Ennek célja, hogy a növény tavasszal ne a hosszú régi vessző fenntartására fordítsa az energiáját, hanem az alsó rügyekből és a gyökérzetből erős új hajtásokat neveljen. Őszi ültetésnél kupacoljuk fel a tövet. A tő köré húzott körülbelül 10–15 centiméter magas laza földkupac védi a tövi részt és az alsó rügyeket a téli hidegtől. Tavasszal, amikor elmúltak a komolyabb fagyok, ezt a földet vissza lehet húzni. Végül takarjuk le a talajt. A növény köré terített szerves mulcs – például érett komposzt vagy megfelelő kéreg – segít megőrizni a talaj nedvességét és visszafogni a gyomokat. Közvetlenül a vessző tövéhez azonban ne halmozzunk vastag, állandóan nedves réteget.

Mit tegyünk a málnával tél előtt?

A már meglévő és a frissen telepített málna körül is érdemes pár dologról meggyőződni még a tél beállta előtt. Ha az ősz száraz, nézzük meg, mennyire nedves a föld, és szükség esetén öntözzünk. A talajt takarhatjuk szerves mulccsal, az újonnan ültetett töveket pedig kupacolással is védhetjük. Arra viszont figyeljünk, hogy a területen ne álljon meg a víz, mert a tartósan átázott föld többet árthat a málnának, mint maga a hideg.

Nyári málnánál ellenőrizzük a megmaradó vesszőket és a támrendszert is. A hosszú hajtásokat szükség szerint rögzítsük, hogy a téli szél ne törje vagy fektesse le őket.

Ősszel már nem érdemes erős nitrogénes trágyázással új hajtások növesztésére ösztönözni a növényt. Ilyenkor az a cél, hogy a málna jó állapotban induljon neki a téli nyugalmi időszakba.