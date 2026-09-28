Durva pusztítás a közkedvelt Duna-parton: védett, egyedülálló természeti csodát taroltak le a munkagépek

Nem ért véget a vita az alsógödi rév környékén zajló mederkotrás körül. A Dunai Szigetek szeptember 27-i Facebook-bejegyzése szerint természetkárosítás miatt bejelentést tettek a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál és a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál. A munkagépek ugyanis nemcsak a Duna medrét, hanem az alsógödi forrásrendszer egyes részeit is érinthették.

A Dunai Szigetek bejegyzése szerint a rév kikötőmedrének kotrásakor használt markolók, buldózerek és teherautók kerekei, illetve lánctalpai több forrás környezetét is érintették. A szervezet állítása szerint a forrásszájak közül több megsérült vagy eltömődött, egyes helyeken pedig a kitermelt agyag került a források útjába.

A probléma azért is figyelemre méltó, mert az alsógödi forrásrendszer nem egyszerűen egy helyi természeti érdekesség. Göd hivatalos honlapja szerint a forrásrendszer a dunakeszi kompátkelőtől egészen a Homoksziget északi csücskéig húzódik, és a 2000-es évek elején több mint hetven forrást számoltak össze a térségben. A város természetvédelmi tájékoztatója pedig egyértelműen rögzíti: a források a természetvédelmi törvény alapján ex lege, vagyis a törvény erejénél fogva országos védelem alatt állnak. Göd korábbi településképi arculati kézikönyve szintén azt írja, hogy a Duna-part közelében több tucat forrás található Alsógödön, amelyek részben tavakat táplálnak, részben közvetlenül a Dunába ömlenek.

A rév miatt kezdtek kotrásba

A mostani munkálatok előzménye, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt július végén leállt a Göd és Szigetmonostor között közlekedő kishajó. A szakmai vizsgálatok szerint a gödi oldalon a part közelében kialakult feliszapolódás és egy mederborda is akadályozta a biztonságos közlekedést, ezért sürgősségi mederkotrást engedélyeztek. A munkát a szigetmonostori önkormányzat kezdeményezte és rendelte meg, Göd pedig anyagilag hozzájárult a beavatkozáshoz. A cél az volt, hogy a kishajózás ismét biztonságosan működhessen.

A kotrás azonban már a munkálatok közben is komoly vitákat váltott ki. Az alsógödi sóderzátony helyén például látványos agyagzátony alakult ki. A munkálatok során olyan, mintegy 30 millió éves agyagrétegek is felszínre kerültek, amelyek tengeri ősmaradványokat őriznek.

A kitermelt mederanyagot nem lehetett egyszerűen elszállítani: a korábbi tájékoztatások szerint az agyagot a part bizonyos részein terítették el, illetve a folyó medrében tartották. A gödi önkormányzat tájékoztatása szerint a partszakasz rendezését a munkák befejezése után tervezték.

Most már a források miatt is vizsgálhatják a történteket

A Dunai Szigetek szerint azonban a kotrás és a hozzá kapcsolódó munkagépes közlekedés olyan területeket is érintett, ahol a védett források fakadnak. Bejegyzésükben azt állítják, hogy a források Duna felé vezető vízereit is széttúrták, és a források környezetében olajos, gépzsíros munkagépek dolgoztak. Egyébként nem ez az első bejelentés az ügyben, és közlésük alapján már korábban is születhetett feljelentés.

A forrásrendszer jelentősége ugyanakkor nem vitatható: a gödi önkormányzat szerint az alsógödihez hasonló forrásrendszer Magyarországon máshol nem található, ezért a terület természeti szempontból különleges értéket képvisel.