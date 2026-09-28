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Végleg eltűnhetnek a magyar kertek legendás gyümölcsei: az utolsó pillanatban indult a mentőakció
Závodon nemcsak a régi sváb házakat és a falu hagyományos arculatát próbálják megőrizni: most a kertekben megbújó, sokszor több évtizedes gyümölcsfák kerültek a figyelem középpontjába. A Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat ugyanis gyümölcs-génbank létrehozásán dolgozik, amelybe azokat a régi fajtákat gyűjtenék össze, amelyek még a második világháború előtt kerültek a helyi kertekbe.
A závodi kezdeményezés célja, hogy az egykor sváb településhez tartozó gyümölcsfajtákból legalább néhány példány fennmaradjon, majd oltványok formájában újra bekerüljenek a kertekbe. A szakmai munkában Szász Gábor építész, helytörténeti kutató is részt vesz - írt a teol.hu.
A régi gyümölcsösök egykor a település arculatának fontos részei voltak. Egy 1959-ben készült fotósorozat még olyan Závodot mutat, ahol a kertekben, a közterületeken és a szőlőhegyeken is sűrűn álltak a gyümölcsfák. Azóta azonban sok fa elöregedett, kipusztult, vagy korszerűbb fajtákkal váltották fel. Néhány régi példány azonban még most is megtalálható a belterületi kertekben és a felhagyott szőlőkben. Ezek közül már több bekerült a gyűjtésbe: van közöttük Kieffer körte, naspolya, régi alma- és körtefajta, valamint egy különösen érdekes fügefa is.
A füge nagyjából nyolcvan éve került a településre: egy helyi vendéglős ültette a présháza mellé. Bár maga a füge ma már korántsem számít ritkaságnak, az idős fa helytörténeti szempontból is érdekes, hiszen egy régi závodi család történetéhez kapcsolódik.
Nem csak gyümölcsfákat keresnek
A kezdeményezéshez egy régi paprikafajta is kapcsolódik. Ennek magját egy helyi család évtizedeken keresztül megőrizte, minden évben újra elvetve a következő generáció számára.
A régi fajták eltűnésének prózai oka is van: a modern gyümölcsfajták általában nagyobb, mutatósabb termést adnak, könnyebben kezelhetők és hosszabb ideig tárolhatók. Egy öreg, hagyományos fajta gyümölcse ezzel szemben lehet kisebb, gyorsabban lehullhat vagy nehezebben tárolható. Csakhogy amikor egy ilyen idős fa elpusztul, vele együtt egy helyi változat is eltűnhet. Éppen ezért most azokat a fákat próbálják megtalálni, amelyek még bizonyíthatóan a régi závodi gazdák által ültetett vagy azokról továbboltott példányok utódai.
Oltványként térhetnek vissza a régi fajták
A závodiak az Őrségben működő Tündérkert kezdeményezéssel is felvették a kapcsolatot. A terv szerint először még lombos állapotban megjelölik a szóba jöhető fákat, lefényképezik a termésüket, majd megpróbálják azonosítani a fajtákat. Télen oltóvesszőket gyűjtenek, amelyekből szakember készít majd oltványokat. Fajtánként néhány tucat új növényt szeretnének létrehozni, amelyeket később visszaosztanának a helyiek és az érdeklődők között.
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Ez azért fontos, mert ha ugyanaz a régi fajta több kertben is megjelenik, sokkal kisebb az esélye annak, hogy egyetlen öreg fa pusztulásával végleg eltűnik. A cél tehát nem egyetlen különleges fa megőrzése, hanem a hozzá kapcsolódó fajta továbbélése.
Régi gyümölcsök neveit is keresik
A gyűjtés nem áll meg a még élő fáknál. Régi riportokat és helytörténeti anyagokat is átnéznek, hogy kiderüljön, milyen gyümölcsfajták teremtek egykor Závodon. Több olyan fajta neve is előkerült, amelynek helyben már nincs ismert példánya. Ezeket más vidékeken próbálják megtalálni, hogy később újra Závodra kerülhessenek.
A kezdeményezéshez ezért továbbra is várják azok jelentkezését, akik a településen olyan régi vagy öreg fáról oltott gyümölcsfát gondoznak, amelyről tudható, hogy régi závodi fa leszármazottja. A mostani cél az, hogy ami még fellelhető, azt az utolsó pillanatban sikerüljön összegyűjteni és tovább szaporítani.
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