Nem várt csapás a vidéki vendéglátóhelyekre: ha ezt elmulasztják, azonnal lehúzhatják a rolót

Októbertől változhat az éjszakai élet Nagykanizsán: a városban működő érintett üzletek többsége hétköznap legfeljebb éjfélig, pénteken és szombaton, illetve munkaszüneti napok előtti estén hajnali 1 óráig tarthatna nyitva.

Új szabályok vonatkoznak hamarosan az éjszaka is nyitva tartó üzletekre Nagykanizsán. A város közgyűlése elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új rendeletet, amely 2026. október 1-jén lép hatályba. A döntés előzménye, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a polgármesteri hivatalhoz érkező, az üzletek éjszakai működésével kapcsolatos lakossági bejelentések és panaszok száma - írta a Zaol.hu.

A mostani szabályozás szerint Nagykanizsán 67 olyan üzlet működik, amely este 22 óra után is nyitva tart. Közülük 19 hely hajnali 1 óra után is fogad vendégeket, 11 üzletben pedig zeneszolgáltatás is működik. Ez utóbbiak közül nyolcban műsoros vagy táncos rendezvényeket is tartanak.

Az új rendelet szerint az általános nyitvatartási idő az érintett üzleteknél vasárnaptól csütörtökig éjfélig, pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napot megelőző napon pedig hajnali 1 óráig tartana. Ha egy üzlet ennél tovább szeretne nyitva maradni, külön éjszakai nyitvatartási engedélyt kell kérnie. A szabályozás ugyanakkor nem minden üzletre vonatkozik. A kivételek között vannak például a szálláshelyeken, pályaudvarokon, üzlet- és bevásárlóközpontokban, kulturális és sportlétesítményekben működő üzletek, valamint bizonyos rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátóhelyek és gyorséttermek.A zenés helyeknek további feltételekkel kell számolniuk Az állandó éjszakai nyitvatartási engedélyt kérő, zeneszolgáltatást, műsoros előadást vagy táncrendezvényt tartó üzleteknél további előírások is megjelennek.

Ilyen például, hogy az éjszakai működés idején zárt nyílászárók mellett kell üzemelniük, gondoskodniuk kell az üzlet ötméteres környezetének rendjéről, valamint arról is, hogy az ételek és italok fogyasztása ne a közterületen történjen.

A zaj miatt panaszkodó környékbelieknek is lehet jelentősége az új szabályoknak. Ha egy hatósági ellenőrzés során megalapozottnak találják a zajjal kapcsolatos kifogást, az önkormányzat előírhatja teljesítményszabályozó eszköz beépítését a hangtechnikába. Ismételt, megalapozott panaszok esetén pedig az állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonására is sor kerülhet.

Az új szabályozás október 1-jén lép hatályba.

A már működő, érintett üzleteknek ezt követően 60 nap áll rendelkezésükre, hogy benyújtsák kérelmüket az állandó éjszakai nyitvatartási engedélyre. A város indoklása szerint a rendelet célja, hogy az üzletek és vendéglátóhelyek működése mellett a környéken élők nyugalma is érvényesüljön. Az éjszakai nyitvatartás szabályozására egyébként jogszabályi lehetősége van a települési önkormányzatnak: a kereskedelmi törvény kifejezetten lehetővé teszi a 22 és 6 óra közötti üzletnyitvatartás helyi szabályozását.

Nem feltétlenül kell azonban egy-egy rendezvény miatt az üzletnek állandó engedélyt kérnie: az alkalmi éjszakai nyitvatartásra üzletenként évente legfeljebb öt alkalommal lehet engedélyt kapni.