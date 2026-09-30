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Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO
Oroszország diplomáciai jegyzékben figyelmeztette a NATO-t, hogy kész akár nukleáris fegyvereket is bevetni, amennyiben a nyugati szövetség megkísérelné elvágni Kalinyingrádot az anyaországtól. Válaszában a NATO felelőtlen atomretorikát emlegetett, és az Ukrajna elleni agresszió azonnali befejezésére szólította fel Moszkvát - írta a Reuters.
A Reuters által megismert dokumentumban Moszkva veszélyes és felelőtlen politikával vádolta a szövetséget, amely szerinte a közvetlen fegyveres konfliktus kitörésének magas kockázatával jár. Az irat leszögezi, hogy Oroszország a rendelkezésére álló teljes arzenált, beleértve a nukleáris fegyvereket is, kész bevetni területe védelmében, ha a NATO-tagállamok megkísérelnék Kalinyingrád elszigetelését.
Lengyelország és Litvánia közé ékelődve Kalinyingrád, az erősen militarizált orosz exklávé régóta neuralgikus pontnak számít Moszkva és a NATO viszonyában. A mostani figyelmeztetés arra utal, hogy Oroszország egyre komolyabb fenyegetésként érzékeli a szövetség jelenlétét a térségben, beleértve a gyakori hadgyakorlatokat, a felderítő repüléseket és a Balti-tenger feletti fokozódó katonai aktivitást.
A NATO írásbeli válaszában hangsúlyozta, hogy védelmi szövetségről van szó, amelynek egyetlen hadgyakorlata vagy tevékenysége sem jelent fenyegetést Oroszország területére. A szövetség felszólította Moszkvát, hogy vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak, hagyjon fel a szövetségesekkel szembeni egyre felelőtlenebb magatartással, és tartózkodjon a nukleáris fenyegetőzéstől.
Az orosz diplomáciai jegyzék mellett legalább három európai országban az orosz nagykövetségek is nyilatkozatot adtak ki az elmúlt napokban, amelyekben a NATO-t a feszültség szításával vádolták a Kalinyingrádot érintő hadgyakorlatok és stratégiai forgatókönyvek miatt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a lépéseket diplomáciai emlékeztetőnek nevezte az "európai forrófejűek" számára.
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Nyikolaj Szokov, bécsi nukleáris elemző és egykori orosz diplomata szerint a nyugati országok számára egyre nehezebb úgy fokozni az Ukrajnának nyújtott támogatást, hogy közben ne sodródjanak közvetlen konfrontációba Moszkvával. Meglátása szerint az orosz figyelmeztetés arra utalhat, hogy a keményvonalasok befolyása erősödik a döntéshozatalban.
A szakértő rámutatott, hogy Moszkvában a Balti-tenger esetleges blokádjára számítanak, ami európai megközelítésben még a háborús küszöb alatt maradna, az oroszok számára viszont már nyílt háborút jelentene, így fennáll a kölcsönös téves helyzetértékelés kockázata. Egy magas rangú európai védelmi tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy a hidegháború óta ez az első alkalom, amikor Oroszország ilyen nyíltan fenyegeti a kontinenst, ami rendkívül súlyos helyzetet teremt.
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