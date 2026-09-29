Őrületes kiadás szakadt a magyar városra: sok kilométernyi aszfaltban találtak rákkeltő azbesztet, lépni kell!

Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés hétfőn, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alapba.

Győr több utcájában bitumenes felületi bevonatokban mutatták ki az azbeszt jelenlétét, a szennyezettség mértéke mintegy 7 kilométert tesz ki. Az előterjesztés szerint az utakat újabb bitumenes réteggel fednék le, amelynek becsült költsége 442 millió forint. A tervezet szerint 309,4 millió forint támogatási forrásból és 132,6 millió forint önerőből finanszíroznák a munkát.

Pintér Bence polgármester (Tiszta Szívvel a Városért Egyesület - TSZV) közölte, hogy nem elégedett az állam által támasztott pályázati feltételekkel. Egyrészt elfogadhatatlannak tartja, hogy "havaria helyzetben a pályázat 30 százalékos önerőt ír elő az önkormányzatoknak, miközben az új kormány még mindig nem módosított az "alkotmányellenes szolidaritási sarcon" és elvonja a város iparűzési adóbevételének 40 százalékát. Másrészt a sikeres pályázathoz légszennyezettség-méréssel kellene igazolni az azbesztszennyezést, de Győrben nem szabadon álló murvás felületek vannak, hanem aszfalttal bevont utak. "A probléma nem akut, de ettől még meg kell oldani" - fogalmazott.

EZ IS ÉRDEKELHET Végre elkezdődött: 1,6 milliárdból lefedik az azbesztes utcákat a szombathelyi Oladi Platón + Videó Már dolgoznak a munkagépek az Oladi Platón: elkezdődött az azbeszttel érintett terület rendezése, elsőként a szegélyek építésével. A kivitelezőnek 65 napja van a munkák befejezésére.

Hozzátette, hogy a térség országgyűlési képviselőinek és a kormánynak is jelezte, hogy nem sikerült "jól kiírni" a pályázatot és bizodalmát fejezte ki, hogy módosítanak a feltételeken. Balogh-Farkas Renáta alpolgármester (TSZV) arról beszélt, hogy javaslatokat küldött Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek, amiben egyebek mellett leírta, hogy szükség lenne egy központilag meghatározott protokollra az azbeszttel szennyezett zúzottkő eltávolításának módjára, további teendőire vonatkozóan, mert jelenleg ilyen nem létezik. Fontos lenne meghatározni a szennyezett, bontott aszfalt tárolásának, megsemmisítésének a módját is.

A mintegy kilenc órán át tartó közgyűlésen 39 napirendi pontot tárgyaltak. Döntöttek egyebek mellett arról, hogy kialakítanak egy belvárosi rendészeti pontot a belváros közbiztonságának javítása érdekében, egyben megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a megyeszékhely mely városrészeiben lenne indokolt hasonló létesítmények kialakítása.

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Döntöttek arról is, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogyan tudnák a Győr Plusz Média Zrt.-t közvetlen önkormányzati tulajdonba venni. Kósa Roland alpolgármester (TSZV) szerint a cég mintegy félmilliárd forint adósságot halmozott fel. A közvetlen önkormányzati tulajdonba vétel esetén egyrészt biztosak lehetnek abban, hogy a cég ütemezetten visszafizeti a Győr-Szol Zrt. számára az adósságát, másrészt, amennyiben a győriek szeretnének városi médiát, akkor azt közvetlen városi tulajdonban meg tudják valósítani - mondta.