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Közelkép egy férfi kezéről, aki egy ecsettel porolja le a kerámiát egy régészeti lelőhelyen
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Közel 80 év után derült ki a sötét titok: elképesztő dologra bukkantak a fémkeresők Ajka mellett

HelloVidék
2026. szeptember 28. 12:45

Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén. A föld mélyéből egy Focke-Wulf Fw 190 F-8 csatarepülőgép darabjai kerültek elő, köztük a motor, a légcsavar, a futómű és a fegyverzet részei, valamint emberi maradványokat is találtak. A kutatók szerint nagy valószínűséggel Sztrókay Géza, a Magyar Királyi Honvéd Légierő szakaszvezetőjének gépére bukkantak.

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A roncsot egy önkéntes fémkeresős, Varga László, a Laczkó Dezső Múzeum Közösségi Régészeti Programjának tagja fedezte fel. A kutatás kezdetén alumíniumdarabok kerültek elő, majd egy szelepházfedél darabja alapján azonosították a leletet Focke-Wulf Fw 190 F típusú csatarepülőgépként. A feltárásban civilek és katonák is részt vettek - hozta a hírt az Ajkai Szó Facebookon.

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A mostani lelet különlegessége, hogy a kutatók szerint a roncs összekapcsolható egy konkrét, 1945-ben lezuhant magyar repülőgéppel. A korabeli jelentések alapján Sztrókay Géza szakaszvezető 1945. március 22-én szállt fel, és egy Veszprém környéki célpont felé tartó bevetés során, Herendtől északra zuhant le. A feltárt roncs légvonalban mindössze 8–10 kilométerre található Herendtől, és a kutatók tudomása szerint Ajka 25 kilométeres körzetében nincs más ismert adat arról, hogy magyar felségjelzésű Focke-Wulf csatarepülő zuhant volna le. Ezért tartják valószínűnek, hogy a most megtalált gép Sztrókay Gézáé lehetett. A pilóta kötelékben repült, a géppár másik tagja pedig jelentette, hogy Sztrókay repülőgépe lezuhant. A több mint nyolcvan éve történt eseményről azonban kevés korabeli adat maradt fenn.

A föld alatt maradt a motor és a futómű is

A feltárás során a repülőgép több fontos része is előkerült. Megtalálták a motort, a légcsavart, a futóművet és a fegyverzet egyes darabjait, emellett emberi maradványok is előkerültek. A korábbi, 2023-as feltárásról szóló beszámoló szerint ezek önmagukban várhatóan nem alkalmasak DNS- vagy antropológiai azonosításra, de a gép típusa, a felségjelzés és a helyszín együtt fontos bizonyítékokat szolgáltathat. Az Fw 190 F-8 nem egyszerű vadászrepülő volt: ezt a változatot elsősorban földi célpontok támadására használták. A Magyar Királyi Honvéd Légierő is alkalmazta a típust a háború utolsó időszakában, jellemzően alacsonyabb magasságban repülve, a szárazföldi csapatok támogatására.

A mostani lelet azért is figyelemre méltó, mert az Fw 190-esekből Magyarországon eddig mindössze három jelentősebb roncslelet volt ismert, és az ajkai feltárás volt az első, amelynél magyar felségjelzésű gép maradványaira bukkantak.A kutatás így nemcsak egy második világháborús repülőgép történetét egészítheti ki, hanem egy közel nyolc évtizede eltűnt magyar pilóta sorsához is újabb bizonyítékokat adhat.
Címlapkép: Getty Images
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