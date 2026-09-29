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Ez most komoly?! Rotációs kapával vágtak neki a 210 kilométeres balatoni útnak: durva árat fizettek a végén
Elég meghökkentő módját választotta a Balaton megkerülésének egy enesei férfi: Tóth Tamás egy átalakított rotációs kapára ült, majd barátjával együtt két és fél nap alatt körbejárta a magyar tengert. A különös túra során mintegy 210 kilométert tettek meg, ráadásul a gépek a teljes távot meghibásodás nélkül bírták.
A Balaton "körbekapálása" Siófokról indult pénteken, és ugyanoda érkeztek vissza vasárnap. Az első napon Alsóörsig jutottak, másnap Keszthelyig mentek, majd a harmadik napon visszaberregtek Siófokra. A két és fél nap alatt összesen 210 kilométert tettek meg a rotációs kapák nyergében - írta a Kisalföld.
Tóth Tamás nem először ült rotációs kapán: a lébényi rotációskapa-verseny négyszeres győztese, és évek óta részt vesz ilyen versenyeken. Idén azonban új kihívást keresett, ezért egy gyári kapálógépet alakított át. A gépbe egy négyütemű motort épített, hogy a szerkezet gyorsabban tudjon haladni. A Kisalföld beszámolója szerint az átalakított géppel már nem csupán 5–10 kilométeres sebességre volt képes, hanem akár 25–30 kilométer/órával is lehetett vele haladni.
Tóth Tamás egy barátjával, a Pincehelyről származó Tóth Balázzsal vágott neki az útnak. Mindkettőjüknek saját gépe volt, a családjuk pedig autóval kísérte és biztosította őket az út során. A különleges járművekkel a szabályok miatt csak közúton haladhattak, így a tókerülés sem egy hagyományos balatoni kirándulás volt: a két kapálógép folyamatosan berregve haladt körbe a tó körül.
210 kilométer után már fájt minden
A különleges vállalkozás ugyan sikerült, de Tóth Tamás szerint a végére alaposan elfáradtak. Az utak egyenetlenségei igencsak megviselték a kezüket és a derekukat, mire visszaértek Siófokra. A gépek viszont bírták a megpróbáltatást, a 210 kilométeres távot meghibásodás nélkül teljesítették.
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Tóth Tamás amúgy korábban már autóval és kerékpárral is megkerülte a Balatont. A fáradtságot pedig valamennyire ellensúlyozta, hogy útközben az autósok és motorosok is integettek, szurkoltak nekik, miközben a családjuk és barátaik is támogatták a vállalkozást.
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