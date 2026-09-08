Magyar Péter bejelentése: óriási vidékfejlesztési program indul, megszüntetnék a megyei közgyűléseket

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Program elindítását, amelynek keretében a helyi közösségek maguk dönthetnek a számukra biztosított milliárdos források felhasználásáról. A kormányfő emellett egy olyan törvényjavaslat előkészítéséről is beszámolt, amely megszüntetné a megyei közgyűléseket.

A parlament keddi ülésén a miniszterelnök ismertette a kezdeményezés részleteit, amelyet első körben tíz vidéki kistérségben tesztelnek. A mintaprojekt száz települést és mintegy százezer embert érint Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében.

A Tisza-kormány kifejezett célja a vidéki élet méltóságának helyreállítása, hogy az ott élőknek a jövőben ne kényszerekkel és lemondásokkal kelljen szembesülniük.

A programot kidolgozó Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egy korábbi bizottsági meghallgatáson már jelezte, hogy a tervek szerint évente tíz falu juthat egyenként egymilliárd forintos fejlesztési kerethez, amelynek sorsáról maguk a helyi közösségek határozhatnak.

A vidékfejlesztési intézkedések mellett Magyar Péter egy jelentős közigazgatási átalakítást is kilátásba helyezett. Tájékoztatása szerint már dolgoznak a megyei közgyűlések felszámolását célzó törvényjavaslaton, mivel a kormány álláspontja szerint ezek a testületek jelenleg az ellenzék kifizetőhelyeiként működnek.

Címlapkép: MTI