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Budapest, 2026. szeptember 3.Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. szeptember 3-án.MTI/Hegedüs Róbert
HelloVidék

Magyar Péter bejelentése: óriási vidékfejlesztési program indul, megszüntetnék a megyei közgyűléseket

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 09:46

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Program elindítását, amelynek keretében a helyi közösségek maguk dönthetnek a számukra biztosított milliárdos források felhasználásáról. A kormányfő emellett egy olyan törvényjavaslat előkészítéséről is beszámolt, amely megszüntetné a megyei közgyűléseket.

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A parlament keddi ülésén a miniszterelnök ismertette a kezdeményezés részleteit, amelyet első körben tíz vidéki kistérségben tesztelnek. A mintaprojekt száz települést és mintegy százezer embert érint Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében.

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A Tisza-kormány kifejezett célja a vidéki élet méltóságának helyreállítása, hogy az ott élőknek a jövőben ne kényszerekkel és lemondásokkal kelljen szembesülniük.

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A programot kidolgozó Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egy korábbi bizottsági meghallgatáson már jelezte, hogy a tervek szerint évente tíz falu juthat egyenként egymilliárd forintos fejlesztési kerethez, amelynek sorsáról maguk a helyi közösségek határozhatnak.

A vidékfejlesztési intézkedések mellett Magyar Péter egy jelentős közigazgatási átalakítást is kilátásba helyezett. Tájékoztatása szerint már dolgoznak a megyei közgyűlések felszámolását célzó törvényjavaslaton, mivel a kormány álláspontja szerint ezek a testületek jelenleg az ellenzék kifizetőhelyeiként működnek.

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Címlapkép: MTI
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