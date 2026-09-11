Alig hittek a szemüknek a mázlista balatoni pecások: húsz éve nem volt ilyen, most kettő is horogra akadt

Pontyokra készültek, amur lett belőle – ráadásul nem is akármilyen. Egy balatonszemesi bojlis túrán két nagy amur is horogra akadt, nagyjából ugyanarról a helyről. Az egyik közel 20 kilós volt.

Különös meglepetésben volt része annak a három horgásznak, akik szeptember elején egyhetes bojlis túrára érkeztek Balatonszemesre. Haraszti Tamás, Juhász Dániel és Makay Péter alapvetően pontyokra készültek, ám végül két termetes amur is jelentkezett a horgukon. A halak ráadásul nagyjából ugyanarról a helyről érkeztek, a horgászok pedig mintegy 440–450 méteres távolságban helyezték el a végszereléket. A Pecaverzumnak Makay Péter, a FishingWorld horgászáruház tulajdonosa mesélt a nem mindennapi fogásokról.

A horgászok szeptember 1-jén kezdték meg az egyhetes túrát. Mivel elsősorban pontyra horgásztak, különösen meglepő volt, amikor az amurok vették fel a csalit. Az első hal szeptember 2-án, hajnali fél négykor került partra. Ez a példány nagyjából 11 kilogrammot nyomott, róla azonban nem készült fénykép. A második amur néhány nappal később, szeptember 5-én szombat reggel érkezett. Ez már jóval nagyobb volt: 19,5 kilogrammot mutatott a mérleg. Ezt a halat Makay Péter fogta.

Nem akármilyen csalikra jöttek

Ahogy a mázlista pecások mesélték, az amurok nem is apró csalikra csábultak el. A kisebbik hal egy dupla, 24 milliméteres bojlit, a nagyobb pedig egy 30 milliméteres bojlit vett fel, amelyet egy 20 milliméteres pop-uppal könnyítettek ki. A nagyobb hal kifárasztása sem volt egyszerű menet. A horgásznak nagyjából 200 métert kellett gyalogolnia, majd további 200 métert csónakáznia, mire partra tudta hozni a halat.

Makay Péter számára azért is különleges volt a fogás, mert elmondása szerint évtizedek óta nem találkozott hasonló méretű amurral a Balatonon. Utoljára még a kilencvenes évek végén vagy a kétezres évek elején fogott hasonlót.

Ritkán akad ekkora amur a Balatonban

A Pecaverzum a halkutatók adatait is összegyűjtötte, és ezek alapján az elmúlt évtizedekben több jelentős balatoni amurfogást is feljegyeztek. A felsorolás szerint például 1999-ben Balatonalmádin 28,1 kilogrammos, 2006-ban Tihanynál 27,5 kilogrammos amur került horogra.

A legnagyobb, az elmúlt fél évszázadban regisztrált balatoni példány 33,17 kilogrammos volt: 2007-ben Balatonfűzfőn fogta Friesz Szabolcs. A Pecaverzum által közölt adatok szerint ezt követően már 18 éve nem regisztráltak újabb balatoni amurfogást.