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HelloVidék

Elege van a magyar tűzoltóknak: felfoghatatlan, hány millió négyzetkilométer erdő és tarló égett idén

HelloVidék
2026. szeptember 11. 10:45

Idén már több mint négymillió négyzetméternyi erdő és tarló égett le Somogyban. A szabadtéri tüzek miatt a katasztrófavédelem ismét a megelőzés fontosságára figyelmeztet, különösen a száraz időszakokban.

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Komoly területet érintettek idén a szabadtéri tüzek Somogyban: több mint négymillió négyzetméternyi erdő és tarló vált a lángok martalékává. A friss adatokra a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is felhívta a figyelmet, egyúttal a szabadtéri tüzek megelőzésére szólított fel.

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A Somogyban leégett terület nagysága jól mutatja, hogy a szabadtéri tüzek nem csupán kisebb, elszigetelt eseteket jelentenek. A tűz erdő- és mezőgazdasági területeket is érintett. A megye különösen érintett, hiszen területének mintegy 30 százalékát erdő borítja. Emiatt a szabadtéri tüzek megelőzése az erdőterületek védelme szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A katasztrófavédelem ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek jelentős része megelőzhető lenne a tűzgyújtási szabályok betartásával és a körültekintő magatartással. A száraz növényzetben a lángok gyorsan továbbterjedhetnek, és a tarlóról vagy más növényzettel borított területről az erdősávokat is veszélyeztethetik.

A somogyi katasztrófavédelem korábbi tájékoztatásaiban több olyan esetet is bemutatott, amikor a tarlótűz közeli erdőterületet veszélyeztetett.

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Címlapkép: Getty Images
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