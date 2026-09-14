2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi, elhagyatott ipari épület. Az öntödei gyár főcsarnokának maradványai.
HelloVidék

Félmilliárdos közpénzes felújítás után erre aligha számítanál: dínók és szuperhősök költöztek a régi vidéki gyárba

HelloVidék
2026. szeptember 14. 11:15

Nem mindennapi átalakuláson ment át az ajkai Kriptongyár: ahol egykor ipartörténeti jelentőségű fejlesztések zajlottak, ott ma már virtuális dinoszauruszok, interaktív játékok és szuperhősszobrok várják a látogatókat. A Csingervölgyben található egykori gyárépületben megnyílt a Kriptongyár multikulturális élményközpont.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai ipartörténeti jelentőségű gyárépület története is különleges: 1937-ben itt nyílt meg a világ első kriptongyára. Bródy Imre olyan eljárást dolgozott ki, amellyel olcsóbban lehetett előállítani a kriptont, ez pedig fontos szerepet játszott a kriptontöltésű izzólámpák elterjedésében. A gyár 1944-ig működött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most egészen másfajta élmények miatt érdemes felkeresni az épületet. A látogatók előzetes regisztráció után érkezhetnek, a létszámot pedig korlátozzák, hogy kényelmesen végig lehessen próbálni a programokat. Egy látogatás nagyjából két órát vesz igénybe. A földszinten található a dinószoba, ahol nagyméretű, háromdimenziós virtuális dinoszauruszok között lehet időutazást tenni mintegy 85 millió évvel korábbra. A látogatók maguk is a virtuális jelenet részeseivé válhatnak. A második szinten interaktív játékok kaptak helyet. Ezek között szórakoztató és ismeretterjesztő programokat is találunk, az Ajka múltja és ipartörténete iránt érdeklődők pedig játékos kvízben tesztelhetik tudásukat.

A kiállításon jelenleg Lükő Zoltán helyi alkotó életnagyságú, szuperhősöket ábrázoló szobrai is láthatók. Az élményközpontot minden korosztálynak szánják. A technikai eszközök használatában azoknak is segítenek a munkatársak, akik kevésbé jártasak az informatika világában. A Kriptongyár élményközpont szeptembertől előzetes regisztráció alapján látogatható. Időpontot a helloajka.hu oldalon lehet foglalni - írta az ajkaiszó.hu.

Közel félmilliárd forintból újult meg a legendás gyárépület

Az első szakaszra Ajka 300 millió forint támogatást kapott a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, ebből az épület mintegy egyharmada újult meg. A fejlesztés később egy 497,3 millió forintos TOP Plusz támogatással folytatódott, amelynek célja a világ első kriptongyárának kulturális, közösségi és turisztikai hasznosítása volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felújítás során az épület meglévő szerkezeteinek megóvására és helyreállítására is figyeltek, emellett az új funkciókhoz szükséges kiállító- és rendezvénytereket, illetve interaktív, digitális élményelemeket alakítottak ki.
Címlapkép: Getty Images
#kiállítás #szabadidő #programok #technológia #élmény #történelem #belföldi turizmus #kikapcsolódás #hellovidék #veszprém #játékok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:52
12:44
12:29
12:14
12:04
Pénzcentrum
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra
Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 14. hétfő
Szeréna, Roxána
38. hét
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
2 hete
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
3
2 hete
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
4
2 hete
Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét
5
3 hete
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 10:01
Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 08:50
Vészjósló adatok érkeztek: hirtelen durva zuhanásnak indult a magyar építőipar
Agrárszektor  |  2026. szeptember 14. 12:28
Súlyos jóslat érkezett arról, mi várhat a Tisza-tóra