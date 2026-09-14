Félmilliárdos közpénzes felújítás után erre aligha számítanál: dínók és szuperhősök költöztek a régi vidéki gyárba

Nem mindennapi átalakuláson ment át az ajkai Kriptongyár: ahol egykor ipartörténeti jelentőségű fejlesztések zajlottak, ott ma már virtuális dinoszauruszok, interaktív játékok és szuperhősszobrok várják a látogatókat. A Csingervölgyben található egykori gyárépületben megnyílt a Kriptongyár multikulturális élményközpont.

A hazai ipartörténeti jelentőségű gyárépület története is különleges: 1937-ben itt nyílt meg a világ első kriptongyára. Bródy Imre olyan eljárást dolgozott ki, amellyel olcsóbban lehetett előállítani a kriptont, ez pedig fontos szerepet játszott a kriptontöltésű izzólámpák elterjedésében. A gyár 1944-ig működött.

Most egészen másfajta élmények miatt érdemes felkeresni az épületet. A látogatók előzetes regisztráció után érkezhetnek, a létszámot pedig korlátozzák, hogy kényelmesen végig lehessen próbálni a programokat. Egy látogatás nagyjából két órát vesz igénybe. A földszinten található a dinószoba, ahol nagyméretű, háromdimenziós virtuális dinoszauruszok között lehet időutazást tenni mintegy 85 millió évvel korábbra. A látogatók maguk is a virtuális jelenet részeseivé válhatnak. A második szinten interaktív játékok kaptak helyet. Ezek között szórakoztató és ismeretterjesztő programokat is találunk, az Ajka múltja és ipartörténete iránt érdeklődők pedig játékos kvízben tesztelhetik tudásukat.

A kiállításon jelenleg Lükő Zoltán helyi alkotó életnagyságú, szuperhősöket ábrázoló szobrai is láthatók. Az élményközpontot minden korosztálynak szánják. A technikai eszközök használatában azoknak is segítenek a munkatársak, akik kevésbé jártasak az informatika világában. A Kriptongyár élményközpont szeptembertől előzetes regisztráció alapján látogatható. Időpontot a helloajka.hu oldalon lehet foglalni - írta az ajkaiszó.hu.

Közel félmilliárd forintból újult meg a legendás gyárépület

Az első szakaszra Ajka 300 millió forint támogatást kapott a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, ebből az épület mintegy egyharmada újult meg. A fejlesztés később egy 497,3 millió forintos TOP Plusz támogatással folytatódott, amelynek célja a világ első kriptongyárának kulturális, közösségi és turisztikai hasznosítása volt.

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A felújítás során az épület meglévő szerkezeteinek megóvására és helyreállítására is figyeltek, emellett az új funkciókhoz szükséges kiállító- és rendezvénytereket, illetve interaktív, digitális élményelemeket alakítottak ki.