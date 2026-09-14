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Nagyot változik a Balaton-part: 1,3 milliárdos gigaberuházást jelentettek be Keszthelyen

HelloVidék
2026. szeptember 14. 10:45

Új vendégfogadó térrel bővülhet a keszthelyi Balaton Színház: bemutatták annak a fejlesztésnek a látványterveit, amelynek részeként egy régi, rossz állapotú kőépületet is felújítanak. A beruházás során kétszintes, részben zárt, részben fedett szabadtéri teret alakítanak ki a Kossuth Lajos utca 28. szám alatti belső udvarban.

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A nagyszabású terveket egy lakossági bemutatón ismertette Keszthelyen Dr. Kádár Bálint, a DANU Mérnök és Tervező Kft. építésze. A Balaton-parti fejlesztés helyszíne egy történelmi épületegyüttes belső udvara: a Kossuth Lajos utcai, az 1870-es években épült barokk épületben működik a Goldmark Károly Művelődési Központ, az udvart pedig a Fő tér felől a Balaton Színház épülete is határolja - közölte a keszthelyi TV.

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A fejlesztés egyik központi eleme az udvaron álló, korábban gyermekkönyvtárként használt kőépület felújítása. Az épületben a tervek szerint kiszolgáló terek és klubhelyiségek kapnak helyet. Az udvaron egy kétszintes, szabadtéri, részben fedett és zárt vendégfogadó tér készül. A tervezők szerint a kialakítás egyszerre illeszkedik a meglévő barokk környezethez és a modern építészethez. A zöldterületet is megőrzik, az udvaron álló fát pedig meghagyják. A tervezett új tér kisebb koncerteknek, konferenciáknak, szakköröknek és sportprogramoknak is helyet adhat. A tervező szavai szerint olyan szabadtéri színpadot alakítanak ki, amely rossz időben is használható, emellett zárt rendezvénytér is készül.

Több mint 1,3 milliárd forintos fejlesztés

A beruházás a TOP Plusz program „Balaton Színház vendégfogadó tér” elnevezésű projektje keretében valósul meg. A projekt teljes költsége és az igényelt támogatás összege 1 milliárd 355 millió forint. A fejlesztés célja a kulturális és turisztikai szolgáltatások színvonalának javítása, a rendezvények körének bővítése, valamint a térség turisztikai szezonalitásának mérséklése.

A most bemutatott tervek már nagy vonalakban véglegesek, de még változhatnak. A következő lépés az engedélyeztetés lehet, amennyiben a város is elfogadja a terveket. A projektet a tervek szerint 2029 áprilisáig kell befejezni.
Címlapkép: Getty Images
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