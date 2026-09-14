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Sztár DJ-k és roma gasztroshow az Árpád-kori emlékek között: különleges program jön Ópusztaszerre
SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat - tájékoztatta Kodácz Csengele marketingvezető az MTI-t.
A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év dj-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Willcox zárja a sort.
A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatshow-t rendeznek. A Ruhatár × Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli.
A skanzenben gasztroshow-t tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A civil faluban kora este színpadra lép az autentikus lovári, beás és oláh cigány népzenét egyedi stílusban feldolgozó Romungro zenekar.
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