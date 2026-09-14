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This underwater close-up photograph captures the detailed head and facial anatomy of a Redtail catfish (Phractocephalus hemioliopterus). The image highlights the fishs mottled, dark gray and black textured skin across its broad snout,
HelloVidék

Alig volt náluk csali, mégis az év fogása lett belőle: videón a brutális harc a 60 kilós drávai óriással

HelloVidék
2026. szeptember 14. 16:45

Csak egy gyors pecázásra ugrott le a Drávára Szomor Tamás és barátja, Szabó Zoltán, végül azonban olyan fogás lett belőle, amire aligha számítottak. A Drávaszabolcs térségében augusztus 25-én horogra akadt harcsa 210 centiméter hosszú és több mint 60 kilogrammos volt.

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Ahogy a Pecaverzum beszámolt róla, Szomor Tamás és barátja, Szabó Zoltán délben döntötték el, hogy kimennek egyet pecázni a Drávára. Csalihalból azonban nem álltak túl jól: mindössze négy, nagyjából 25–30 centiméteres kárász állt rendelkezésükre. „Azzal dolgozunk, ami van” – gondolták, és este elkezdték a horgászatot. Hajnali öt óra körül aztán megérkezett a kapás.

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A harcsa olyan erővel húzta a felszerelést, hogy hamar kiderült, nem mindennapi hallal van dolguk. A két horgász csónakba szállt, és a hal után indult. A fárasztás közben bedőlt fák is nehezítették a dolgukat, a harcsa pedig brutálisan védekezett. Végül sikerült a csónakba emelniük.

Drávaszabolcs térségében augusztus 25-én egy 210 centiméter hosszú, több mint 60 kilogrammos harcsa akadt horogra, amelyet Szomor Tamásnak sikerült megakasztania. A reggeli mérés szerint a hal súlya 60–65 kilogramm között alakult. Szomor Tamás szerint korábban Olaszországban fogott ennél nagyobb harcsát, de a drávai példány minden erejét megmutatta.

A horgászok idén már több estét is eltöltöttek a Dráván, de ekkora harcsa egyik alkalommal sem került horogra. A fárasztásról és a kapitális jószág csónakba emeléséről 6 perces videó is készült:
Címlapkép: Getty Images
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