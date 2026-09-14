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Alig volt náluk csali, mégis az év fogása lett belőle: videón a brutális harc a 60 kilós drávai óriással
Csak egy gyors pecázásra ugrott le a Drávára Szomor Tamás és barátja, Szabó Zoltán, végül azonban olyan fogás lett belőle, amire aligha számítottak. A Drávaszabolcs térségében augusztus 25-én horogra akadt harcsa 210 centiméter hosszú és több mint 60 kilogrammos volt.
Ahogy a Pecaverzum beszámolt róla, Szomor Tamás és barátja, Szabó Zoltán délben döntötték el, hogy kimennek egyet pecázni a Drávára. Csalihalból azonban nem álltak túl jól: mindössze négy, nagyjából 25–30 centiméteres kárász állt rendelkezésükre. „Azzal dolgozunk, ami van” – gondolták, és este elkezdték a horgászatot. Hajnali öt óra körül aztán megérkezett a kapás.
A harcsa olyan erővel húzta a felszerelést, hogy hamar kiderült, nem mindennapi hallal van dolguk. A két horgász csónakba szállt, és a hal után indult. A fárasztás közben bedőlt fák is nehezítették a dolgukat, a harcsa pedig brutálisan védekezett. Végül sikerült a csónakba emelniük.
Drávaszabolcs térségében augusztus 25-én egy 210 centiméter hosszú, több mint 60 kilogrammos harcsa akadt horogra, amelyet Szomor Tamásnak sikerült megakasztania. A reggeli mérés szerint a hal súlya 60–65 kilogramm között alakult. Szomor Tamás szerint korábban Olaszországban fogott ennél nagyobb harcsát, de a drávai példány minden erejét megmutatta.
A horgászok idén már több estét is eltöltöttek a Dráván, de ekkora harcsa egyik alkalommal sem került horogra. A fárasztásról és a kapitális jószág csónakba emeléséről 6 perces videó is készült:
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