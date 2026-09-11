Párbajozók, katonák és fáklyások szállják meg Pécs utcáit: olyan időutazás jön, amit kár lenne kihagyni

500 évet repülhetünk vissza az időben Pécsen: szeptember 11–12-én rendezik meg a III. Kereszt és Félhold fesztivált, ahol történelmi felvonulással, párbajokkal és ostromjátékkal idézik meg a reneszánsz és a török kori város világát.

A hétvégén ismét megelevenedik a középkori Pécs: a III. Kereszt és Félhold fesztivál szeptember 11-én és 12-én várja a látogatókat a Janus Pannonius Múzeum Históriás Udvarában és Pécs történelmi belvárosában. A programok között történelmi bemutatók, párbajok, felvonulás és látványos ostromjáték is szerepel.

Az egyik leglátványosabb program a fáklyás történelmi felvonulás, amely péntek este 20 órakor indul a JPM Históriás Udvarából. A menet Pécs történelmi belvárosán halad keresztül, többek között a Dóm környékét is érinti. A fesztiválon a korszak hangulatát történelmi hagyományőrzők segítségével idézik meg, így a látogatók nemcsak előadásokat hallgathatnak, hanem a korabeli viseletekhez és fegyverekhez is közelebb kerülhetnek.

Párbajok és ostromjáték is lesz

A program egyik központi látványeleme a látványos ostromjáték, amely a középkori és török kori Pécs konfliktusait idézi meg. A fesztivál programjában párbajok és történelmi bemutatók is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy a pécsi reneszánsz és török kori múltat élményszerű formában mutassa be. A programok ezért nem kizárólag a történelmi események felidézéséről szólnak: a hagyományőrzők bemutatói révén a korszak mindennapjaihoz és harcmodorához is közelebb kerülhetnek az érdeklődők.

A Kereszt és Félhold fesztivált harmadik alkalommal rendezik meg, és szeptember 11–12-én várja a közönséget. A rendezvény a Janus Pannonius Múzeumhoz kapcsolódó programhelyszíneken és a történelmi belvárosban zajlik.