125 borászat költözik a szegedi Dóm térre: itt az ősz nagy bormustrája + Program

Ha valaki szereti az őszi borozás hangulatát, szeptember közepén érdemes lesz Szeged felé venni az irányt. Szeptember 16. és 20. között rendezik meg a 14. Bor teret, amelynek a Dóm tér és az Aradi vértanúk tere ad otthont. Idén 125 borászat közel 1100-féle borral készül, de pálinkák, kisüzemi sörök, ételek és kézműves portékák között is lehet válogatni.

A Bor tér szeptember 16-án, szerdán egy látványos szüreti felvonulással kezdődik: a menet 18.30-kor indul a Széchenyi térről, majd a Dugonics tér érintésével érkezik a Dóm térre. A hivatalos megnyitó 19 órakor lesz, ezt Szulák Andrea koncertje követi, később pedig az Útközband és a DocPiano Band is színpadra lép.

A következő napokban sem maradnak zene nélkül a látogatók: többek között Tolvai Reni, Nika, Little G Weevil és Gájer Bálint is fellép, a programot pedig további zenekarok és előadók színesítik.

A friss mustot is meg lehet kóstolni

A rendezvény egyik különlegessége az idei mustkóstoló lesz. Szeptember 20-án, vasárnap 12 és 14 óra között a borászok az Árkád Szeged színpadnál várják az érdeklődőket. Aki magával viszi a saját poharát, megkóstolhatja az idei szőlőből készült friss mustot, miközben a termelők a szüret és a borkészítés kulisszatitkaiba is beavatják a látogatókat.

A rendezvény öt napja alatt a Dóm tér és az Aradi vértanúk tere megtelik borászatokkal, vendéglátóhelyekkel és kézművesekkel, így a borok mellett enni- és nézelődnivalóból sem lesz hiány.