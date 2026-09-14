2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
16 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SZEGED, MAGYARORSZÁG – 2024. MÁJUS 24.: Szeged utcája üvegfalon keresztül, a szegedi borfesztivál éjszakáján
HelloVidék

125 borászat költözik a szegedi Dóm térre: itt az ősz nagy bormustrája + Program

HelloVidék/MTI
2026. szeptember 14. 17:45

Ha valaki szereti az őszi borozás hangulatát, szeptember közepén érdemes lesz Szeged felé venni az irányt. Szeptember 16. és 20. között rendezik meg a 14. Bor teret, amelynek a Dóm tér és az Aradi vértanúk tere ad otthont. Idén 125 borászat közel 1100-féle borral készül, de pálinkák, kisüzemi sörök, ételek és kézműves portékák között is lehet válogatni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Bor tér szeptember 16-án, szerdán egy látványos szüreti felvonulással kezdődik: a menet 18.30-kor indul a Széchenyi térről, majd a Dugonics tér érintésével érkezik a Dóm térre. A hivatalos megnyitó 19 órakor lesz, ezt Szulák Andrea koncertje követi, később pedig az Útközband és a DocPiano Band is színpadra lép.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A következő napokban sem maradnak zene nélkül a látogatók: többek között Tolvai Reni, Nika, Little G Weevil és Gájer Bálint is fellép, a programot pedig további zenekarok és előadók színesítik.

A friss mustot is meg lehet kóstolni

A rendezvény egyik különlegessége az idei mustkóstoló lesz. Szeptember 20-án, vasárnap 12 és 14 óra között a borászok az Árkád Szeged színpadnál várják az érdeklődőket. Aki magával viszi a saját poharát, megkóstolhatja az idei szőlőből készült friss mustot, miközben a termelők a szüret és a borkészítés kulisszatitkaiba is beavatják a látogatókat.

A rendezvény öt napja alatt a Dóm tér és az Aradi vértanúk tere megtelik borászatokkal, vendéglátóhelyekkel és kézművesekkel, így a borok mellett enni- és nézelődnivalóból sem lesz hiány.
Címlapkép: Getty Images
#bor #fesztivál #ősz #borászat #szeged #gasztronómia #kézműves #szeptember #programok #koncert #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:02
18:53
18:45
18:30
18:23
Pénzcentrum
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Nem várt csapás érte a magyarok kedvenc alapanyagát: katasztrofális év vár a hazai hagymára, ezt hozhatja a bolti árakban
Tankerületi igazgató pályázat: ennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői - nem semmi summa
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 14. hétfő
Szeréna, Roxána
38. hét
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
2 hete
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
3
2 hete
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
4
2 hete
Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét
5
3 hete
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 19:02
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 18:30
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
Agrárszektor  |  2026. szeptember 14. 18:31
Leállt a szállítás: sorra csökkentik a termelést a műtrágyagyárak