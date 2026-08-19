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Eper-spenót – Chenopodium foliosum, virágcserépben termesztve
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Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem

HelloVidék
2026. augusztus 19. 19:03

Egyszerre zöldség és gyümölcs is, piros bogyókat terem, mutatós a kertben, ráadásul még cserépben is vígan elvan. Na, mi lehet ez? Hát az eperspenó, ami igazi elfeledett kerti különlegesség: a leveleit a spenóthoz hasonlóan fogyaszthatjuk, a bogyóit pedig frissen is lecsipegethetjük róla. Mutatjuk, miért lehet érdemes újra felfedezni ezt a furcsa, de annál sokoldalúbb növényt.

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Ha nincs ez a népszerű Facebook-poszt, mi sem tudtuk volna meg, pedig az eperspenót igazi különlegesség: egyfajta extra kettő az egyben növény, amely egyszerre használható zöldségként és gyümölcsként is. Akár egy méter magasra is megnőhet, az eperhez és a spenóthoz azonban botanikai szempontból gyakorlatilag semmi köze, ugyanis a libatopfélék családjába tartozik, így inkább a cékla és a répa rokona. Bár ma szinte kuriózumnak számít, az eperspenót nem teljesen új vendég a magyar kertekben. Régi hazai botanikai feljegyzésekben is felbukkan: egy Szeged környékéről származó növényjegyzék szerint termését annak idején még a gyerekek is csipegették. A növényt ugyanakkor ritkaságként említették, és soha nem vált olyan elterjedt kerti zöldséggé, mint a spenót vagy a sóska.

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Nemcsak elképesztően mutatós a kertben és cserépben egyaránt, ráadásul az egész növény hasznosítható. Muskátli helyett jövőre tuti, hogy csak eperspenóttal népesítjük be a teraszunkat!

Lássuk is, mit érdemes tudni róla!

Ez a különleges növény, latin nevén Chenopodium capitatum, Észak-Amerika nagy részén őshonos, de ma már hazánkban is elérhető és nevelhető. Más néven eperparéj vagy eperlaboda, egy különleges, kissé elfeledett, egynyári kerti növény, amely egyszerre kínál zöldséget és gyümölcsöt: zöld levelei és eperre, málnára emlékeztető piros termése egyaránt fogyasztható.

Nemcsak mutatós a kertben, de akár cserépben, a teraszon is nevelhető, ráadásul a növénynek nemcsak a levele és a termése, hanem a gyökere is felhasználható.

Mindenből csak egy kicsit

Környezeti igényeit tekintve az eperspenót is inkább az arany középutat kedveli. Szereti a napos fekvést, de félárnyékban is jól érzi magát. A nedves talajt meghálálja, ugyanakkor nem szabad hagyni kiszáradni a földjét, ahogy a túlöntözést és a pangó vizet sem viseli jól.

Hőtűrő képessége viszonylag jó, a szélsőséges meleget azonban nem kedveli, és a fagyra is érzékeny. Éppen ezért kisebb kertben vagy teraszon akár cserépben is jó választás lehet. Érdemes körülbelül 3–5 literes edényt választani, amelyet humuszban gazdag, jó vízelvezetésű földdel töltünk meg. A veteményeskertben még arra is ügyeljünk, hogy ne olyan helyre kerüljön, ahol előzőleg spenótot, mángoldot vagy céklát termesztettünk.

Vetés, palántázás – mire figyeljünk?

Szabadföldbe már március és június között vethető, de a korai vetésnél érdemes számolni a tavaszi fagyokkal. Az elmúlt évek időjárását látva biztonságosabb lehet kisebb cserepekben, ablakban vagy védett helyen előnevelni a palántákat, majd késő tavasszal kiültetni őket.

Bár a magjai kicsik, az eperspenót sötétben csírázik, ezért a spenóttól eltérően nem a felszínre kell vetni: úgy 0,5–1 centiméter mélyen kell a talajba ültetni. Ha lakásban vagy üvegházban csíráztatjuk, a 16–22 Celsius-fok közötti hőmérséklet a legkedvezőbb a fejlődéséhez. A növények között nagyjából 25–30 centiméteres tőtávolságot érdemes hagyni, hogy legyen elegendő helyük fejlődni. Az eperspenót ugyan viszonylag igénytelen, de a nitrogénhiányt gyorsan jelzi: levelei ilyenkor sárgulni kezdenek.

Eperspenót a konyhában

Az eperspenót egyik legnagyobb különlegessége, hogy szinte minden része felhasználható. A zsenge levelek nyersen is fogyaszthatók, például salátákba, szendvicsekbe vagy akár egy rántottába keverve. Az idősebb leveleket érdemes inkább megpárolni, és ugyanúgy felhasználhatjuk őket főzelékekhez, levesekhez, köretekhez vagy más, spenótot igénylő ételekhez.

A fényes, piros bogyók enyhén édeskés, frissítő ízűek, és már önmagukban is látványosak. Saláták tetején, desszerteken vagy frissen a bokorról lecsipegetve is jól mutatnak. Feldolgozva pedig lekvár, zselé, szörp, szósz vagy akár turmix is készülhet belőlük. A növény húsos gyökere is ehető, állaga leginkább a paszternákéra emlékeztet. Levesekbe és pörköltekbe is kerülhet, enyhén répás íze miatt pedig akár a sárgarépa kiegészítője is lehet. Az eperspenót jól párosítható többek között kakukkfűvel, bazsalikommal, kaporral, citrommal és diófélékkel, de a bogyós gyümölcsök – például az eper, a szeder és a málna – mellett is jól működik.

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Egy fontos dologra azonban nem árt figyelni: a bogyókat csak mértékkel fogyasszuk. A magvak szaponinokat és oxalátokat tartalmaznak, amelyek nagyobb mennyiségben fogyasztva problémát okozhatnak.

Tárolni viszont nem nagyon érdemes

Az eperspenót termése meglehetősen romlandó, ezért a bogyókat érdemes minél hamarabb elfogyasztani vagy feldolgozni. A levelek valamivel tovább bírják: megtisztítás nélkül, becsomagolva, hűtőszekrényben nagyjából 1–3 napig tárolhatók.

A bogyók fagyasztva is felhasználhatók, például turmixokhoz és szószokhoz, de frissen adják a legjobb állagot és ízt.

Milyen jótékony hatásokat tulajdonítanak neki?

Az eperspenót levelei többféle tápanyagot is tartalmaznak, köztük A- és C-vitamint, valamint kisebb mennyiségben B- és E-vitamint, vasat, kalciumot és magnéziumot. A levelekben lutein is található, amely egy karotinoid, és antioxidáns tulajdonságairól ismert.

A növénynek korábban gyógyhatásokat is tulajdonítottak. Észak-Amerika őslakos népei például gyógynövényként is használták, többek között fejfájás enyhítésére. Ezeket azonban érdemes a hagyományos népi gyógyászati alkalmazások között kezelni, nem pedig bizonyított gyógyhatásként.

Nemcsak enni lehetett vele

Az eperspenótnak van egy különösen látványos történeti felhasználása is. Észak-Amerika őslakos népei a növény élénkpiros termésének levét természetes festékként használták. Bőr és ruházat, faeszközök, kosarakhoz használt vesszők, sőt egyes kerámiák színezésére is alkalmazták. A bogyókból nyert pigmenttel a bőrre is rajzoltak, így az eperspenót nemcsak táplálékként, hanem természetes színezőanyagként is hasznos növénynek számított.

Ha tehát valaki jövőre muskátli helyett valami igazán különlegeset keres a teraszra, az eperspenót nemcsak látványos, hanem meglepően sokoldalú választás is lehet.
Címlapkép: Getty Images
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