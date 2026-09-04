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A játékvezető keze piros kártyával és sípjával a futballstadionban.
Sport

Össztűz alatt az angol foci egykori legendás bírója: vizsgálatot követelnek ellene, ez az oka

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 18:43

Egykori felettese és korábbi kollégái azonnal cáfolták az állításait, míg a szurkolók a játékvezetés integritását kérdőjelezték meg - írta a Daily Mail.

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Mike Dean, a Premier League történetének egyik legtöbb mérkőzést vezető játékvezetője heves reakciókat váltott ki azzal a kijelentésével, hogy aktív pályafutása alatt "minijátékokat" játszott a találkozók közben. Dean a Jamie Vardy's Having a Party című podcastben arról beszélt, hogy pályafutása során – még a videóbíró-rendszer (VAR) bevezetése előtt – időnként szórakozásból megpróbálta minél tovább húzni a sípszó nélküli időt, így előfordult, hogy akár 20-25 percig sem fújt a sípjába. Egy másik játéka keretében azt figyelte, meddig tud a középkörben maradni anélkül, hogy el kellene mozdulnia onnan. Saját bevallása szerint egyszer 15 percig sikerült ebben a zónában maradnia.

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Keith Hackett, aki 2004 és 2010 között a profi játékvezetői testület (PGMOL) vezetőjeként Dean közvetlen felettese volt, az X-en reagált az elhangzottakra. Úgy vélte, Mike Dean "fantáziavilágban" él, hiszen az ellenőri értékelések rendkívül alaposak voltak, és az ő időszakában a játékvezetők teljesítményét a legapróbb részletekig vizsgálták. Hackett hangsúlyozta, hogy Dean az ő felügyelete alatt nem tehette volna meg azt, amit állít, emellett meggyőződése szerint a korábbi bíró ostobaságokat beszél, és nyilatkozataival a jelenleg aktív játékvezetőknek is ártott.

Graham Scott, aki 2015 és 2025 között vezetett mérkőzéseket az angol élvonalban, a talkSPORT műsorában utasította el Dean szavait. Kifejtette, hogy rengetegszer dolgozott együtt Deannel, és a történetek egyszerűen nem igazak, csupán a kattintásvadászat egy hangos formájáról van szó. A The Athletic című lapban megjelent írásában Scott hozzátette, hogy Dean a visszavonulása óta kevés józan észt mutatott, meggondolatlan kijelentései pedig helyrehozhatatlan kárt okoznak a teljes játékvezetői kar hírnevében.

A ProRef játékvezetői szervezet szintén állást foglalt az ügyben. Közleményükben kiemelték, hogy Dean semmilyen konkrét részletet nem közölt az állítólagos minijátékok időpontjáról. Mivel ő maga a VAR 2019-es bevezetése elé tette a történteket, az ügy az akkori vezetés felelősségi körébe tartozna, ugyanakkor a jelenlegi illetékesek hangsúlyozták, hogy a feddhetetlenség és a pártatlanság képezi a játékvezetői munka alapját.

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A szurkolók felháborodása is hamar elárasztotta a közösségi médiát. Sokan a játékvezetői hivatás megcsúfolásaként értékelték a pályafutása során 553 Premier League-mérkőzést vezető Dean szavait. Bár maga a volt játékvezető is elismerte, hogy időnként a kelleténél jobban a figyelem középpontjába akart kerülni a pályán, ezzel sem tudta csillapítani a kedélyeket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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