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Egy ritka fiatal fekete gólya (Ciconia nigra), amely a gát szélén táplálkozik.
HelloVidék

Hőkamerás drón buktatta le a titokzatos madarat: félmillió forintot ér a ritka gólya + Fotó

HelloVidék
2026. augusztus 31. 18:45

Különleges megfigyelést végeztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei: hőkamerás drón segítségével sikerült megtalálniuk egy rejtőzködő fekete gólyapár fészkét, majd a teljes költési időszakot végigkövették. A szakemberek így a tojások lerakásától egészen a fiatal madarak kirepüléséig figyelhették a család életét.

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A fekete gólya (Ciconia nigra) jóval rejtőzködőbb életet él, mint közeli rokona, a fehér gólya. Emberkerülő madár, ezért a fészkeinek megtalálása és a költés megfigyelése sem egyszerű feladat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei tavasszal kezdték felmérni a lehetséges élőhelyeket, elsősorban halastavak és patakok közelében található idős erdőfoltokat vizsgálva.

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Korábbi adatok alapján tudták, hogy a környéken korábban egy gólyapár már fészkelt, ezért ezen a területen is keresték a madarakat. A kutatás végül eredményre vezetett: hőkamerás drónnal pontosan be tudták azonosítani a fészket - írta a Sonline.hu.

A tojásoktól a fiókák kirepüléséig követték őket

A fészek megtalálása után a szakemberek a teljes költési időszakot figyelemmel kísérhették. Látták a tojások lerakását, követhették a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket.

A fekete gólyák általában 3–5 tojást raknak, a tojásokon pedig mindkét szülő felváltva kotlik. A fiókák nagyjából 30–40 nap után kelnek ki, majd még körülbelül két hónapot töltenek a fészekben. A fiatal madarak rendszerint július körül repülnek ki. Augusztusban már megkezdődik a fekete gólyák gyülekezése, ami a vonulás közeledtét jelzi.

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Afrikából érkezik vissza tavasszal

A fekete gólya vonuló madár: a telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér Európába, ahol megkezdődik a költési időszaka. Fészkeléshez elsősorban háborítatlan, öreg erdőket, mocsarakat és patakvölgyeket választ, jellemzően vizes élőhelyek közelében. Táplálékát is főként vízhez kötődő területeken keresi: halakat, kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket és rovarokat fogyaszt. Emiatt az idős erdők mellett a megfelelő állapotú vizes élőhelyek megőrzése is fontos a faj számára.

Magyarországon a fekete gólya fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 ezer forint. Élőhelyének védelme ráadásul más fajoknak is kedvez, mivel a fekete gólyát úgynevezett ernyőfajként tartják számon: az öreg erdők és a vizes élőhelyek megőrzésével számos más ritka faj élőhelye is fennmaradhat.
Címlapkép: Getty Images
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