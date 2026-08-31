Katasztrófa közeleg, éhezhetnek a magyar méhek: a méhállomány 80 százalékánál óriási a baj

A hőhullámokkal és az aszállyal együtt a méhek számára is rendkívül nehéz nyár jött el Magyarországon. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) szerint a napraforgó elvirágzása után az ország jelentős részén gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások, a hazai méhállomány mintegy 80 százaléka pedig már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.

Az idei szélsőséges időjárás nemcsak a mezőgazdasági termelőknek és a kerteknek okoz komoly gondokat, hanem a méhcsaládokat is rendkívüli helyzetbe hozta. Az OMME levélben fordult Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterhez, hogy felhívja a figyelmet a kialakult helyzetre.

Az egyesület szerint a forróság és az aszály következtében a napraforgó virágzásának lezárultával, július 20-a körül gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások az ország jelentős részén. A helyzetet tovább rontotta, hogy a korábban még virágport biztosító nedvesebb területek és vízpartok is kiszáradtak.

A méhcsaládokban is megállt a szaporodás

A pollenhiány nem egyszerűen azt jelenti, hogy kevesebb táplálékhoz jutnak a méhek. A virágpor a méhek egyik legfontosabb fehérjeforrása, amely különösen a fiatal méhek fejlődéséhez és a fiasítás felneveléséhez nélkülözhetetlen. Az OMME szakmai tapasztalatai szerint a tartós virágporhiány miatt a méhcsaládokban leállt vagy jelentősen visszaesett a petézés, és sok családban alig található fiasítás. Az egyesület szerint ilyen mértékű visszaesést még a több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek semigen tapasztaltak.

Ez azért is különösen aggasztó, mert a nyár vége és az ősz eleje kulcsfontosságú időszak a méhcsaládok számára. A most felnevelt méhek jelentős szerepet játszanak abban, hogy a kolóniák milyen állapotban vészelik át a telet, illetve milyen erővel indulnak neki a következő tavasznak.

Már a 2027-es szezon is veszélybe kerülhet

Az OMME jelenlegi szakmai álláspontja szerint a mostani helyzet miatt 2027 tavaszára jelentős méhcsaládveszteség várható. A hosszú ideig fennálló pollenhiány ugyanis nemcsak az idei méztermelést befolyásolja, hanem a telelő méhcsaládok állapotára és a következő évi állomány alakulására is hatással lehet.

A méhészeknek ezért most nemcsak azzal kell számolniuk, hogy az idei évben kevesebb mézet tudnak termelni. Az is kérdés, hogy hány család marad olyan állapotban, amely megfelelően képes átvészelni a telet, és tavasszal újra felépíteni az állományt. A probléma gazdasági szempontból sem elhanyagolható. Az OMME szerint a rendkívüli időjárás a magyar méhészek gazdasági helyzetére is komoly hatással lehet.

A vízhiány is extra terhet ró a méhekre

Az aszály ráadásul nemcsak a virágpor- és nektárforrásokat tüntette el. A vízhez jutás is egyre nehezebbé vált. A méheknek a kaptár hűtéséhez és a fiasítás megfelelő fejlődéséhez is szükségük van vízre. A szárazság előrehaladtával azonban a természetes vízforrások is egyre inkább eltűnnek, így a dolgozó méheknek távolabbra kell repülniük vízért. Ez több energiát igényel, miközben maga a táplálékkeresés is egyre nehezebbé válik.

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A szélsőséges hőség tehát egyszerre több oldalról terheli a méhcsaládokat: kevés a virágpor, kevés a nektár, fogy a természetes víz, miközben a méheknek a nagy melegben a kaptár hűtéséről is gondoskodniuk kell.

Az OMME a támogatások miatt is lépett

Az egyesület a kialakult rendkívüli helyzet miatt azt kérte a minisztertől, hogy tájékoztassa a Magyar Államkincstár illetékes szerveit is a méhállományt érintő problémáról. Különösen az állatjóléti támogatáshoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések időzítésénél tartják fontosnak a rendkívüli időjárási körülmények figyelembevételét. Az érintett programban 5145 méhész vesz részt, akiknek a következő évben is fenn kell tartaniuk az előírt állományszintet.

Az OMME szerint azonban a mostani helyzetben sok méhész ezt önhibáján kívül nem tudná teljesíteni, ha jelentős méhcsaládveszteség következik be. Az egyesület azt is kérte, hogy amennyiben erre lehetőség van, a 2025. évi állatjóléti támogatások kifizetésére ne év végén, hanem minél korábban kerüljön sor, mivel a rendkívüli időjárás az ágazat idei és következő évi helyzetét egyaránt nehezíti.

A mostani pollenhiány így jóval túlmutat az idei méztermés kérdésén: az előttünk álló hónapok dönthetik el, hogy a magyar méhállomány milyen állapotban éri meg a tavaszt, és mekkora veszteséggel kezdődhet a 2027-es méhészeti szezon.