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Halálos csapdává válnak a kiszáradó tavak: súlyos helyzetben a magyar halgazdaságok
Drámai számokban az idei nyár: 1588 hektárnyi halastó száradt ki eddig Magyarországon, miközben 20 halgazdaságban csaknem 280 tonna hal pusztult el az idei rendkívüli aszály következtében. A károk becsült árbevétel-kiesése eléri az 1,3 milliárd forintot.
A tartós hőség és a vízhiány a halastavak vízszintjét, vízminőségét és oxigénellátottságát is folyamatosan befolyásolja, ezért a gazdaságoknak naponta kell döntéseket hozniuk a halállomány megóvásáról – közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. A minisztérium adatai szerint eddig 20 halgazdaságban közel 280 tonna hal pusztult el, miközben 1588 hektár halastó teljesen kiszáradt. Az elhullásból és a termelési kiesésből származó becsült árbevétel-kiesés már 1,3 milliárd forint.
A halgazdaságokban folyamatosan ellenőrzik a tavak vízszintjét, vízminőségét és oxigénszintjét, valamint a halak állapotát. Ahol lehet, átszervezik a vízfelhasználást, visszatartják és újrahasznosítják a rendelkezésre álló vizet, egyes tavakat pedig ideiglenesen üzemen kívül helyeznek. A rendkívüli helyzet miatt a lehalászások és a haltelepítések ütemezését is módosítják, hogy a lehető legkevesebb hal kerüljön olyan körülmények közé, amelyek veszélyeztetik az állományt.
A mostani veszteség különösen jelentős annak fényében, hogy a magyar tógazdasági haltermelés már 2025-ben is visszaesett. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint tavaly 20 634 tonna halat termeltek a hazai tógazdaságokban, ami 9,7 százalékkal maradt el a 2024-es mennyiségtől. Az étkezési célú termelésben az étkezési ponty dominál, 2025-ben az összes tógazdasági termelés 84,4 százalékát adta.
A halgazdaságok az elmúlt években egyre több helyen próbálnak alkalmazkodni a szélsőségesebb időjáráshoz. A víztakarékos megoldások, a vízvisszaforgatás, a vízkészlet tudatosabb beosztása és a termelési folyamatok időzítésének megváltoztatása mind azt szolgálják, hogy a tartós vízhiány mellett is minél nagyobb arányban meg lehessen őrizni a halállományt.
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A jelenlegi helyzetben azonban a rendelkezésre álló víz mennyisége szabja meg a lehetőségeket: ahol a halastó kiszárad, ott már nincs lehetőség az állomány további megóvására. A minisztérium szerint a szakemberek jelenleg is folyamatosan dolgoznak a további elhullások és károk megelőzésén.
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