Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság

Az RTL Híradója birtokában jutott két bontási határozat, amelyek alapján 180 napon belül el kell bontani két, víztározónak álcázott medencét a tihanyi Óvár területén. Az építési szabályok szerint ugyanis a területen csak legfeljebb 80 négyzetméter alapterületű gazdasági épületek húzhatók fel, medence építése pedig tilos. Ennek ellenére az elmúlt években sorra épültek a medencés villák a környéken.

Az egyik érintett az RTL információi szerint a MOL vezérigazgatójához, Bacsa Györgyhöz kötődő cég, a Listig Kft., amelynek telkén a bontási határozat szerint több épület és medence is található. A bontás mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak.

A másik érintett Komonczi Zsolt, Seszták Miklós korábbi kabinetfőnöke, akinek a medencéje távolról sem hasonlít víztározóra a műsor szerint. Neki ezért a medencét és a nyári konyhának nevezett épületet is el kell bontania.