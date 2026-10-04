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Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság
Az RTL Híradója birtokában jutott két bontási határozat, amelyek alapján 180 napon belül el kell bontani két, víztározónak álcázott medencét a tihanyi Óvár területén. Az építési szabályok szerint ugyanis a területen csak legfeljebb 80 négyzetméter alapterületű gazdasági épületek húzhatók fel, medence építése pedig tilos. Ennek ellenére az elmúlt években sorra épültek a medencés villák a környéken.
Az egyik érintett az RTL információi szerint a MOL vezérigazgatójához, Bacsa Györgyhöz kötődő cég, a Listig Kft., amelynek telkén a bontási határozat szerint több épület és medence is található. A bontás mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak.
A másik érintett Komonczi Zsolt, Seszták Miklós korábbi kabinetfőnöke, akinek a medencéje távolról sem hasonlít víztározóra a műsor szerint. Neki ezért a medencét és a nyári konyhának nevezett épületet is el kell bontania.
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