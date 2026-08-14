Meglepő, miből készül a legkülönlegesebb nyári szörp: kipróbáltuk, fillérekből megvan

Nyár van, ideje lenne szörpöt főzni, de idén elfagyott a füge, a málna is idejekorán elszáradt, a bodza pedig rég elfogyott. Miből csináljunk hát? Olyanból, ami finom, egészséges, és nem kerül egy vagyonba?! Örültünk is, amikor rátaláltunk a fügelevélből készült szörp receptjére. Villámgyorsan leteszteltük, persze kicsit meg is bolondítottuk: került bele friss citromfű és mentalevél is.

A füge az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbb, egyre több kertben találkozni vele. Sokan csak a gyümölcséért tartják, pedig a levele is értékes konyhai alapanyag. Leggyakrabban teát készítenek belőle, a konyhában pedig különleges, enyhén kókuszra emlékeztető aromája miatt is érdekes lehet.

Idén ráadásul sok helyen a késő tavaszi fagyok is megtizedelték a fügebokrokat. Áprilisban és május elején több hullámban is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, helyenként komoly károkat okozott a növényekben. Mi is azt hittük, oda a fügefának: sokáig csak állt kopaszon, aztán nyár elején végre elkezdett életjelet mutatni. Mostanra már apró fügék is vannak rajta, hogy ezekből lesz-e még idén rendes gyümölcs, az egyelőre kérdés. De most mindegy is.

Nemcsak az ízvilága, a fügefalevél gyógyhatása is izgalmas

A fügelevél nemcsak különleges íze miatt érdekes: a népi gyógyászatban régóta használják, és az utóbbi években a kutatók figyelmét is felkeltette. A levelekben többek között polifenolok és flavonoidok találhatók, amelyek antioxidáns tulajdonságú vegyületek. Vizsgálatok foglalkoztak azzal is, hogy a fügelevél kivonatai hogyan befolyásolhatják a vércukorszintet, a vérnyomást, illetve az emésztést.

A népi gyógyászatban a fügelevélből készült teát emésztési panaszokra, köhögésre, illetve különböző bőrproblémákra is használták, egyes helyeken pedig a vércukorszint kordában tartására is fogyasztották. Ezeket azonban érdemes a helyükön kezelni: a fügelevélnek tulajdonított gyógyhatások közül többnél még kevés a megbízható humán bizonyíték, ezért nem tekinthető gyógyszernek, és betegségek kezelésére sem helyettesíti az orvosi terápiát.

Mi most nem is gyógyteát főztünk belőle, hanem egy különleges nyári szörpöt készítünk

Az íze enyhén kókuszos, frissítő, hideg szódával pedig kifejezetten jól működik. Persze a fügelevélből készült szörp is olyan, mint sok különleges házi ital: vagy azonnal megszeretjük, vagy kell neki egy kis idő. Nekünk bejött.

Az interneten rengeteg fügelevél-szörp receptet találni, némelyikben egészen különös hozzávalókkal. Mi inkább az egyszerűségre szavaztunk: néhány alapanyag, jó minőségű fügelevelek, megfelelő hőkezelés és tiszta üvegek. A cukor mennyiségét pedig mindenki a saját ízléséhez igazíthatja. Mivel a kertben, az őrületes aszály ellenére is próbálunk életben tartani pár tő mentát és citromfüvet, ezeket sem hagytuk volna ki belőle. A lime pedig egyszerűen csak azért került bele, mert szerettük volna egy kicsit frissebbé, nyáriasabbá tenni.

Egy fontos dologra azonban figyeljünk: csak egészséges, tiszta helyről származó fügelevelet használjunk, és ne permetezett növényről szedjük a leveleket. A füge tejnedve a bőrt irritálhatja, ezért a frissen leszedett levelekkel is érdemes óvatosan bánni.

Csak óvatosan a szedéssel! A fügelevél szedésénél azért nem árt az óvatosság: a levél és a hajtás sérülésekor kifolyó fehér tejnedv a bőrön irritációt okozhat, napfénnyel együtt pedig fokozhatja a bőr érzékenységét. Érdemes ezért kesztyűben dolgozni, a leszedett leveleket pedig felhasználás előtt alaposan megmosni.

Fügelevél-szörp házilag – limonádéhoz és koktélokhoz

Mehet szódába, limonádéba, jeges teába vagy akár espresso tonicba, de ginnel, rummal vagy vodkával készült koktélokhoz is remekül passzol. A fügelevél különleges, enyhén kókuszos aromája ezekben is szépen érvényesül.

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Hozzávalók:

10–12 friss, egészséges fügelevél

néhány szál citromfű

egy marék mentalevél

1,5 liter víz

750 g kristálycukor (helyettesíthető édesítőszerrel is)

1 bio citrom leve és finomra reszelt héja

1 lime

1 mokkáskanál citromsav

A friss fügeleveleket, a citromfüvet és a mentát alaposan megmossuk, majd a vízzel együtt felforraljuk. Nem kell órákon át főzni: 5–10 perc gyöngyöző forralás bőven elég, ezután leszűrjük a főzetet. A forró fügelevélteába belekeverjük a cukrot, majd hozzáadjuk a citrom levét, a finomra reszelt citromhéjat, a felkarikázott lime-ot és a citromsavat, végül ismét felforraljuk.

1,5 liter vízből most ennyi szörp lett (Fotó: Pais-H Szilvia)

A forró szirupot alaposan megtisztított, hőálló üvegekbe töltjük, azonnal lezárjuk, majd hagyjuk kihűlni. Mivel nincs benne tartósítószer, a kész szirupot pár nap elteltével hűtőben tároljuk. Ha nem fér be mind a hűtőbe, inkább csak annyi mennyiséget készítsünk, amit rövid időn belül elfogyasztunk. A felbontott üvegnek pedig mindenképpen a hűtőben a helye.

Végezetül íme egy egyszerű alaprecept is, ha nincs kéznél citromfű vagy menta, és kisebb mennyiségben szeretnétek kipróbálni a fügelevél-szörpöt:

Fotó: Pais-H Szilvia