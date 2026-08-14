A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteni.
Meglepő, miből készül a legkülönlegesebb nyári szörp: kipróbáltuk, fillérekből megvan
Nyár van, ideje lenne szörpöt főzni, de idén elfagyott a füge, a málna is idejekorán elszáradt, a bodza pedig rég elfogyott. Miből csináljunk hát? Olyanból, ami finom, egészséges, és nem kerül egy vagyonba?! Örültünk is, amikor rátaláltunk a fügelevélből készült szörp receptjére. Villámgyorsan leteszteltük, persze kicsit meg is bolondítottuk: került bele friss citromfű és mentalevél is.
A füge az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbb, egyre több kertben találkozni vele. Sokan csak a gyümölcséért tartják, pedig a levele is értékes konyhai alapanyag. Leggyakrabban teát készítenek belőle, a konyhában pedig különleges, enyhén kókuszra emlékeztető aromája miatt is érdekes lehet.
Idén ráadásul sok helyen a késő tavaszi fagyok is megtizedelték a fügebokrokat. Áprilisban és május elején több hullámban is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, helyenként komoly károkat okozott a növényekben. Mi is azt hittük, oda a fügefának: sokáig csak állt kopaszon, aztán nyár elején végre elkezdett életjelet mutatni. Mostanra már apró fügék is vannak rajta, hogy ezekből lesz-e még idén rendes gyümölcs, az egyelőre kérdés. De most mindegy is.
Nemcsak az ízvilága, a fügefalevél gyógyhatása is izgalmas
A fügelevél nemcsak különleges íze miatt érdekes: a népi gyógyászatban régóta használják, és az utóbbi években a kutatók figyelmét is felkeltette. A levelekben többek között polifenolok és flavonoidok találhatók, amelyek antioxidáns tulajdonságú vegyületek. Vizsgálatok foglalkoztak azzal is, hogy a fügelevél kivonatai hogyan befolyásolhatják a vércukorszintet, a vérnyomást, illetve az emésztést.
A népi gyógyászatban a fügelevélből készült teát emésztési panaszokra, köhögésre, illetve különböző bőrproblémákra is használták, egyes helyeken pedig a vércukorszint kordában tartására is fogyasztották. Ezeket azonban érdemes a helyükön kezelni: a fügelevélnek tulajdonított gyógyhatások közül többnél még kevés a megbízható humán bizonyíték, ezért nem tekinthető gyógyszernek, és betegségek kezelésére sem helyettesíti az orvosi terápiát.
Mi most nem is gyógyteát főztünk belőle, hanem egy különleges nyári szörpöt készítünk
Az íze enyhén kókuszos, frissítő, hideg szódával pedig kifejezetten jól működik. Persze a fügelevélből készült szörp is olyan, mint sok különleges házi ital: vagy azonnal megszeretjük, vagy kell neki egy kis idő. Nekünk bejött.
Az interneten rengeteg fügelevél-szörp receptet találni, némelyikben egészen különös hozzávalókkal. Mi inkább az egyszerűségre szavaztunk: néhány alapanyag, jó minőségű fügelevelek, megfelelő hőkezelés és tiszta üvegek. A cukor mennyiségét pedig mindenki a saját ízléséhez igazíthatja. Mivel a kertben, az őrületes aszály ellenére is próbálunk életben tartani pár tő mentát és citromfüvet, ezeket sem hagytuk volna ki belőle. A lime pedig egyszerűen csak azért került bele, mert szerettük volna egy kicsit frissebbé, nyáriasabbá tenni.
Egy fontos dologra azonban figyeljünk: csak egészséges, tiszta helyről származó fügelevelet használjunk, és ne permetezett növényről szedjük a leveleket. A füge tejnedve a bőrt irritálhatja, ezért a frissen leszedett levelekkel is érdemes óvatosan bánni.
Fügelevél-szörp házilag – limonádéhoz és koktélokhoz
Mehet szódába, limonádéba, jeges teába vagy akár espresso tonicba, de ginnel, rummal vagy vodkával készült koktélokhoz is remekül passzol. A fügelevél különleges, enyhén kókuszos aromája ezekben is szépen érvényesül.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hozzávalók:
- 10–12 friss, egészséges fügelevél
- néhány szál citromfű
- egy marék mentalevél
- 1,5 liter víz
- 750 g kristálycukor (helyettesíthető édesítőszerrel is)
- 1 bio citrom leve és finomra reszelt héja
- 1 lime
- 1 mokkáskanál citromsav
A friss fügeleveleket, a citromfüvet és a mentát alaposan megmossuk, majd a vízzel együtt felforraljuk. Nem kell órákon át főzni: 5–10 perc gyöngyöző forralás bőven elég, ezután leszűrjük a főzetet. A forró fügelevélteába belekeverjük a cukrot, majd hozzáadjuk a citrom levét, a finomra reszelt citromhéjat, a felkarikázott lime-ot és a citromsavat, végül ismét felforraljuk.
A forró szirupot alaposan megtisztított, hőálló üvegekbe töltjük, azonnal lezárjuk, majd hagyjuk kihűlni. Mivel nincs benne tartósítószer, a kész szirupot pár nap elteltével hűtőben tároljuk. Ha nem fér be mind a hűtőbe, inkább csak annyi mennyiséget készítsünk, amit rövid időn belül elfogyasztunk. A felbontott üvegnek pedig mindenképpen a hűtőben a helye.
Végezetül íme egy egyszerű alaprecept is, ha nincs kéznél citromfű vagy menta, és kisebb mennyiségben szeretnétek kipróbálni a fügelevél-szörpöt:
@falatkak ♬ original sound - falatkák | ízletes ételek
Fotó: Pais-H Szilvia
Tömeges halpusztulás történt a Zagyva jászsági szakaszán, ahol az alacsony vízhozam és oxigénszint miatt továbbra is súlyosak a körülmények. A vízügy levegőztetéssel segít.
Semmilyen farkastámadás nem történt Kazincbarcikán, az ezt közzétevő Facebook-oldal azonban nem válaszolt arra, miért terjesztett álhírt.
Újabb videó járja az internetet egy különös hátúszóról, amely első pillantásra tényleg úgy néz ki, mintha egy cápa úszna a Balatonban.
A a balatonlellei Napfény Strand Flashmob koncertjén olyan rockklasszikusok csendülnek fel, mint a Queen, a Linkin Park vagy a Nirvana, de magyar dalokból sem lesz...
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!
Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást.
A 2026-os aszály már a vasi patakok élővilágát is veszélyezteti. A Gyöngyös-patak egy szakasza kiszáradt, közel 50 kiló elhullott halat gyűjtöttek össze.
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán.
Az utóbbi időben egyre többet emlegetik az ezüstfát a tuják helyett. De valóban ez lehet a kiszáradó kertek megmentője, vagy ennek is van árnyoldala?
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el.
Feketenyék búvártava nemcsak a halak miatt különleges: a 42 méter mély tóban telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is várja a merülőket.
Döbbenetes dolgokat rejtett a kiszáradt magyar folyó medre: még sátor és bicikli is előkerült a mélyéről
Hetek óta súlyos vízhiánnyal küzd a Lajta, több szakaszon már teljesen kiszáradt a meder, és a folyó halállománya is komoly veszteséget szenvedett.
Lebontják a régi menzát? 400 férőhelyes kollégiumot terveznek a legendás veszprémi egyetemi épület helyére
Felfoghatatlan katasztrófa sújtja a magyar halastavakat: 185 tonna hal pusztult el, drámai videón a valóság
A gazdaság friss videón mutatta meg a kiszáradó tavakat és az elhullott halakat: a tartós aszály és a vízhiány miatt a pusztulás továbbra sem állt...
Ritka dinoszauruszlelet került elő a Bakonyban: egyetlen állkapocs segíthet megfejteni Európa ősi rejtélyét
Újabb különleges leletekkel gazdagodott a világhírű iharkúti dinoszaurusz-lelőhely: az idei ásatáson mintegy 700 csontot emeltek ki a földből.
Újabb jelentős állami forrás érkezik a sármelléki Hévíz-Balaton Airporthoz: a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a repülőtér idei működését.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.