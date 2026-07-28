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Nagy változás jöhet a Balatonnál: eltűnhet végre az iszap az egyik legnépszerűbb partszakaszáról
Régóta húzódó problémára keres megoldást Keszthely: a város új iszaplerakó kialakítását tervezi, hogy megkezdődhessen a Balaton nyugati medencéjében régóta szükséges part menti kotrás. A beruházás célja, hogy javuljon a strandok állapota és a vízminőség is.
Évek óta komoly gondot jelent a keszthelyi partszakaszon felhalmozódó iszap, amely nemcsak a strandolók komfortérzetét rontja, hanem a part állapotára és a tó ökológiai viszonyaira is hatással van. A város most olyan fejlesztést készít elő, amely hosszabb távon is kezelheti a problémát. Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere közösségi oldalán közzétett videójában számolt be arról, hogy a part menti kotrás előfeltételeként új iszaplerakót alakítanának ki - írta a Zaol.hu.
A Nyugat-Balaton térségében az iszaposodás különösen jelentős, mivel a Zala folyó folyamatosan hordalékot szállít a tóba. Az üledék idővel lerakódik a part mentén, így a keszthelyi strandokon is egyre nagyobb gondot okoz.
A tervek szerint a kikotort iszapot nem teherautókkal szállítanák el, hanem egy új csővezetéken juttatnák el a kijelölt lerakóhelyre. Ez jelentősen csökkentené a közúti forgalmat, a zajterhelést és a szállítás költségeit. A beruházás azonban hosszabb előkészítést igényel. A kijelölt területek egy része jelenleg egyetemi, másik része önkormányzati tulajdonban van, ezért a szükséges földterületeket előbb rendezni kell. Emellett a beerdősült területeken fakivágásra is szükség lehet, amelyet a város más helyszíneken történő fapótlással kíván ellensúlyozni.
A kotrás megkezdéséhez több engedély beszerzése is szükséges. Egyebek mellett vízjogi üzemeltetési engedélyre lesz szükség, emellett módosítani kell a helyi építési szabályzatot és a település szerkezeti tervét is. A városvezetés szerint a jogi, műszaki és környezetvédelmi előkészítés már megkezdődött. A fejlesztéstől pedig azt várják, hogy hosszabb távon javuljon a keszthelyi strandok állapota, rendezettebbé váljon a partszakasz, és a Balaton nyugati medencéjében mérséklődjön az iszap okozta probléma. Az önkormányzat azt ígéri, hogy az előkészítés és a beruházás további lépéseiről folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
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Címlapkép: MTI
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