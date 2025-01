939 millióért tiéd lehet Szombathely egykori patinás luxusszállodája – de van egy kis bökkenő + Videó

100 szobájával, egyedülálló báltermeivel valóban kivételes épület Szombathely szívében, mégis évtizedek óta üresen áll. Most apróhidetésben próbálnak túladni a város egyik legimpozánsabb épületén.

A Savaria Szálló – egykori Kovács Szálló – háromemeletes tömbje 1982 óta műemlék jellegű épület, ahogy a nemrégiben felkerült apróhirdetésben írják, a kor remekműve, impozáns méreteivel, világvárosias pompájával. 100 szobájával, egyedülálló báltermeivel valóban kivételes épület Szombathely szívében.

A hirdetésben még szerepel, hogy a szállodát az 1900-as évek elején, szecessziós stílusban Vida Artúr tervezte meg, a neobarokk és szecessziós palotasor egyik legjelentősebb része lett. Az építkezések 1914. április 14-én kezdődtek meg, az először elkészült Kávéház 1915. szeptember 11-én nyitotta meg kapuit. Ez év decemberétől a szállodai üzem is fokozatosan megkezdődött. Az utolsó épületrész, a nagyterem 1916 áprilisában került átadásra, de 1923. júniusáig a Főposta felépítéséig Postahivatalként működött. 1923 novemberétől a szállodát koncert- és bálteremként is elkezdték használni.

Egykor a Savaria Nagyszálló számtalan kulturális és szórakoztató rendezvénynek adott otthont. Volt időszak, amikor naponta több előadást is tartottak a kamarakoncertektől kezdve a kabarén keresztül az irodalmi eseményekig.

Az alábbi felvételen jól látható, milyen állapotba került az elmúlt években a Savaria Szálló. A felvétel különlegessége, hogy egy 2011-es videórészletet is hoz, melyen még az eredeti berendezések egy része is látható - azóta valószínűleg már rég kipakolták:

20 éve zárták be - azóta csak a baj van vele

A szállodát 2005-ben zárták be, és azóta üresen áll. A felszámoló 2015 júniusában 600 millió forintos becsértéken hirdette meg eladásra, de 2016-ban és 2017-ben, többszöri próbálkozás ellenére sem akadt rá vevő. 2018 márciusában 420 millió forintos becsértéken, 380 millió forintos minimáláron hirdették újra, de ekkor sem érkezett ajánlat. Végül 2020-ban egy akkor már öt éve veszteségesen működő cég vásárolta meg az épületet 470 millió forintért.

Az „eladó” tábla legutóbb 2024 tavaszán került ki az épületre, akkor már 939 millió forintos áron kínálták. Állítólag több tucat érdeklődő is akadt, bejárásokat is tartottak, és az elképzelések között szerepelt lakóépület, szálloda és kereskedelmi egységek kialakítása is. Úgy tűnik azonban, hogy Szombathely egykori büszkesége azóta sem talált méltó gazdára.

