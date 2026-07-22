Lebontanák a balatoni retro vasútállomást: tiltakoznak a helyiek, szerintük menthető lenne az épület

Nem támogatják a balatonakarattyai civilek a vasútállomás jelenlegi épületének elbontását. A helyi szervezetek szerint az 1989-ben épült, a két világháború közötti balatoni állomások hangulatát idéző épület felújítható lenne, ezért inkább a korszerűsítését és rendszeres karbantartását sürgetik.

Lebontanák a balatoni vasútállomást, a helyiek tiltakoznak: szerintük megmenthető lenne a különleges épület

Nem értenek egyet a balatonakarattyai vasútállomás jelenlegi felvételi épületének elbontásával a településen működő civil szervezetek. A helyiek szerint a csaknem négy évtizede épült állomásépület felújítható lenne, ezért a teljes bontás helyett inkább annak korszerűsítését és folyamatos karbantartását tartják szükségesnek - írta a Veol.hu.

A Balatonakarattyai Civil Fórumot Imrédy Szabolcs polgármester hívta össze július 9-re, hogy a települést érintő vasútállomás-fejlesztési tervekről egyeztessenek. A tanácskozáson nyolc helyi civil szervezet vett részt, egy további szervezet pedig írásban küldte el álláspontját. A résztvevők közös állásfoglalásban rögzítették: nem támogatják a jelenlegi felvételi épület elbontását. Szerintük a meglévő épület felújítása, tényleges működtetése és rendszeres fenntartása lenne a megfelelő megoldás.

Új állomásépület készülhetne a régi helyén

A vita előzménye, hogy az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium 2025 tavaszán közbeszerzést írt ki Balatonakarattya, Káptalanfüred és Alsóörs vasúti létesítményeinek korszerűsítésére. A tervek szerint mindhárom helyszínen új, modern és könnyebben fenntartható állomásépület készülne. Ez azonban a jelenlegi épületek teljes bontásával járna.

Balatonakarattyán így eltűnhetne az az állomásépület is, amelyet a MÁVTI 1989-ben tervezett, és amelynek kialakítása a két világháború közötti balatoni vasútállomások hangulatát idézi.

Ilyen lenne az új épület

A civilek szerint nem az épület menthetetlen

A helyiek szerint a vasútállomás állapotának romlása önmagában nem indokolja a teljes bontást. Úgy vélik, az épület problémái elsősorban az évek óta elmaradt karbantartás következményei, ezért szerintük a meglévő állomás felújítható lenne. A civil szervezetek azt szeretnék, ha a döntéshozók a bontás helyett a meglévő épület megmentését, korszerűsítését és rendszeres fenntartását vizsgálnák meg.

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A település korábban több alkalommal is jelezte a vasútállomással kapcsolatos problémákat az illetékes minisztériumnak, a helyiek állítása szerint azonban ezekre nem érkezett érdemi válasz.

A civilek szerint a vasútállomás környezetében további gondok is vannak. Külön kiemelték a bezárt állomási illemhely környékén kialakult állapotokat, amelyek megítélésük szerint már környezetvédelmi problémákat is felvetnek. A helyi szervezetek álláspontja szerint a vasútállomás fejlesztésére szükség van, de nem feltétlenül egy új épület felépítésével kellene kezdődnie. Szerintük a jelenlegi, balatoni építészeti hagyományokat is idéző állomásépület megfelelő felújítással továbbra is kiszolgálhatná az utasokat.

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