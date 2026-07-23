Olyan kevés a víz a Tiszában, hogy rendkívüli tiltást vezettek be: eszedbe ne jusson ezt cselekedni

Meglepő következménye van a Tisza rendkívül alacsony vízállásának: átmenetileg megtiltották a hamvak vízbe szórását Szolnok belterületi Tisza-szakaszán és a Tisza-tó teljes területén. A vízügyi szakemberek szerint a folyó sodró- és öntisztuló képessége is jelentősen lecsökkent.

A Tisza vízszintje annyira alacsony, hogy egy egészen szokatlan korlátozást kellett bevezetni: átmenetileg nem lehet hamvakat a folyóba szórni az érintett szakaszokon. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tilalom Szolnok belterületi Tisza-szakaszára, valamint a teljes Tisza-tóra – a folyó tározói szakaszát is beleértve – vonatkozik. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a vízjárás kedvező irányba nem változik - írta a Telex.hu.

A mostani intézkedés hátterében nem új temetkezési szabály áll, hanem a rendkívüli hidrológiai helyzet. Az alacsony vízállás és a csekély vízhozam miatt a folyó sodró- és öntisztuló képessége jelentősen csökkent, ezért a hamvak vízfolyásban történő elhelyezését átmenetileg nem engedélyezik. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó paramétereit, és a korlátozás feloldása a vízjárás kedvező változásától függ.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert a hamvak vízbe szórása a Tisza egyes szakaszain és a Tisza-tavon egyébként is időszakos szabályokhoz és vagyonkezelői hozzájáruláshoz kötött. A KÖTIVIZIG 2026-ra vonatkozó tájékoztatása szerint május 1. és szeptember 15. között bizonyos időszakokban – például péntek délutántól hétfő reggelig, illetve egyes munkaszüneti napokon – eleve nem adnak hozzájárulást a hamvak szétszórásához az érintett vízterületeken. A mostani intézkedés azonban az alacsony vízállás miatt ettől eltérő, átmeneti korlátozás.A Tisza vízszintje már más fontos feladatokat is nehezít

A rendkívül alacsony vízállásnak nem ez az első szokatlan következménye. A Tisza szolnoki szakaszán a vízszint csökkenése miatt már a vízellátás biztonsága érdekében is szükség volt műszaki intézkedésekre: úszó vízkivételi művet telepítettek, hogy a felszíni vízmű működését biztosítani tudják.

A vízügyi adatok szerint a Tisza több pontján rendkívül alacsony vízállásokat mérnek. A folyó vízszintjét a vízgyűjtő területeken kialakult tartós csapadékhiány, a melegebb időjárás és a csökkenő téli hótakaró is befolyásolja. Ha kevesebb hó halmozódik fel a vízgyűjtőn, tavasszal kisebb lehet a hóolvadásból származó vízutánpótlás is, miközben a forró, csapadékhiányos időszakok tovább növelik a párolgást.

A mostani helyzet tehát nem egyszerűen arról szól, hogy „alacsonyabb a vízállás a megszokottnál”. A folyó vízjárásának kedvezőtlen változása már a mindennapi használatot, a vízkivételt és egy olyan kegyeleti szokást is érint, amelyet korábban sokan természetesnek vettek.

A hamvak vízbe szórására vonatkozó tiltás határozatlan ideig marad érvényben, és csak akkor oldhatják fel, ha a Tisza vízjárása ismét kedvezőbbé válik.