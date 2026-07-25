A magyar üzemanyagpiacon egyre súlyosabb anomáliák tapasztalhatók.
Elképesztő bejelentést tett a Suzuki: gigászi, 76 milliárdos gyárfejlesztés indul Esztergomban
Hatalmas, 76 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Suzuki esztergomi gyárában, aminek köszönhetően elektromos járművekkel és akkumulátorcsomagok gyártásával bővül a termelés. A beruházás részleteiről a magyar kormány és a japán vállalatvezetés a héten egyeztetett Budapesten.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Szuzuki Tosihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, hogy a vállalat hazai terveiről tárgyaljanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja szerint a beruházás nem csupán egy egyszerű összeszerelő üzemet jelent majd, hanem modern technológiát, tudást és magasabb hazai hozzáadott értéket hoz az országba.
Ennek érdekében szorgalmazzák több magyar beszállító és mérnök bevonását, a kiterjedtebb kutatás-fejlesztést, valamint a szorosabb egyetemi együttműködést, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
A mintegy 2800 munkavállalót foglalkoztató, termelésének csaknem 90 százalékát exportáló esztergomi üzemben folyamatosak a korszerűsítések. 2025 nyarára már lezárult egy több mint 9 milliárd forint értékű gyártásfejlesztési és energiahatékonysági projekt, amelyhez az állam 1,9 milliárd forint támogatással járult hozzá. Ennek keretében sikeresen bővítették a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását is.
A vállalat stabil időszakot tudhat maga mögött, és 2025-ben is megőrizte pozícióját a hazai piacon. Tavaly több mint 108 ezer autót gyártottak, amelyeket a világ több mint száz országában értékesítettek. A cég 2025-ös nettó árbevétele meghaladta a 2 milliárd eurót, amelyből közel 1,77 milliárd euró az exportból származott, miközben az adózás előtti eredménye 81 millió eurót tett ki. Egy évvel korábban, 2024-ben a vállalat 2,245 milliárd eurós árbevétel mellett 35,2 millió eurós adózás utáni nyereséget könyvelhetett el.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,
Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Egyre nagyobb a baj, átlépte a 100 dolláros szintet az olaj: olyan krízis fenyeget, ami a magyar benzinkutakat is letarolhatja
Az áremelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációja, a szaúdi tartályhajókat ért vörös-tengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása fűti
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás.
Május óta nem került ennyibe egy hordó olaj, Trump pedig már közölte, ki tart ezért felelősnek.
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány
A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
Elszálltak a fellépői díjak Magyarországon: egy top előadó akár egymilliót is elkér 40 percért
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lépésről lépésre, gyakorlati példán keresztül mutatjuk meg, mi a helyi adó lekérdezésének menete a MÁK helyi adó portálján keresztül.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hatalmas roham indulhat a milliárdos üzletért, rezsinagyhatalom lehet Magyarország
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművi kapacitások kiosztására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán.
Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél.
Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát.
A jövőben reális lehetőségként merül fel a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérése.