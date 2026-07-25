Elképesztő bejelentést tett a Suzuki: gigászi, 76 milliárdos gyárfejlesztés indul Esztergomban

Hatalmas, 76 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Suzuki esztergomi gyárában, aminek köszönhetően elektromos járművekkel és akkumulátorcsomagok gyártásával bővül a termelés. A beruházás részleteiről a magyar kormány és a japán vállalatvezetés a héten egyeztetett Budapesten.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Szuzuki Tosihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, hogy a vállalat hazai terveiről tárgyaljanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja szerint a beruházás nem csupán egy egyszerű összeszerelő üzemet jelent majd, hanem modern technológiát, tudást és magasabb hazai hozzáadott értéket hoz az országba.

Ennek érdekében szorgalmazzák több magyar beszállító és mérnök bevonását, a kiterjedtebb kutatás-fejlesztést, valamint a szorosabb egyetemi együttműködést, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.

A mintegy 2800 munkavállalót foglalkoztató, termelésének csaknem 90 százalékát exportáló esztergomi üzemben folyamatosak a korszerűsítések. 2025 nyarára már lezárult egy több mint 9 milliárd forint értékű gyártásfejlesztési és energiahatékonysági projekt, amelyhez az állam 1,9 milliárd forint támogatással járult hozzá. Ennek keretében sikeresen bővítették a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását is.

A vállalat stabil időszakot tudhat maga mögött, és 2025-ben is megőrizte pozícióját a hazai piacon. Tavaly több mint 108 ezer autót gyártottak, amelyeket a világ több mint száz országában értékesítettek. A cég 2025-ös nettó árbevétele meghaladta a 2 milliárd eurót, amelyből közel 1,77 milliárd euró az exportból származott, miközben az adózás előtti eredménye 81 millió eurót tett ki. Egy évvel korábban, 2024-ben a vállalat 2,245 milliárd eurós árbevétel mellett 35,2 millió eurós adózás utáni nyereséget könyvelhetett el.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA