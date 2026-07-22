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Visszatért a rémálom: négy év után ismét kiszáradt a népszerű dunántúli horgásztó + Videó
Négy évvel azután, hogy egyszer már teljesen kiszáradt, ismét szinte eltűnt a víz a Baranya megyei Bicsérdi horgásztóból. A korábban horgászversenyeknek, esküvőknek és családi programoknak is otthont adó tó újabb kiszáradása ismét megmutatja, milyen súlyos következményekkel járhat a tartós vízhiány.
Újra szinte teljesen eltűnt a víz a Baranya vármegyei Bicsérdi horgásztóból. A friss felvételek szerint a tó vízszintje olyan mértékben lecsökkent, hogy szinte teljesen eltűnt a víz a 2,9 hektáros mederből. Az egykor 2,5 méter mély tó négy évvel ezelőtt már átélte ugyanezt a drámát, most pedig ismét szinte teljesen kiszáradt.
A tó korábban nemcsak a horgászok körében volt népszerű. Horgászversenyeket rendeztek itt, a környezetében pedig esküvőknek, családi napoknak és gasztronómiai programoknak is helyet adtak.
A Bicsérdi-tó 2022-ben egyszer már teljesen kiszáradt
Akkor a tavat tápláló bicsérdi vízfolyás több mint 10 kilométeres szakaszon száradt ki, és a tóba két éven keresztül nem érkezett megfelelő vízutánpótlás. A problémát tovább súlyosbította a jelentős csapadékhiány és a talajban tárolt vízmennyiség csökkenése. A tó halállományát végül lehalászták, a meder pedig 2022 nyarára teljesen kiszáradt. Akkor a száraz tómederben sétálni lehetett, a korábbi vízi élővilág pusztulására pedig halcsontvázak és élettelen kagylók emlékeztettek.
A 2022-es kiszáradás idején a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a környéken a csapadék és a talajban tárolt vízmennyiség csökkenése egyaránt hozzájárult a tavak kiszáradásához. A szakemberek akkor azt is hangsúlyozták, hogy az intenzív, rövid ideig tartó, lokális záporok önmagukban nem pótolják a hosszabb idő alatt felhalmozódott vízhiányt.
Baranyában 2022-ben több mint tíz horgásztó került hasonlóan súlyos helyzetbe.
A Bicsérdi tó története azért is különösen szomorú, mert korábban a környék egyik kedvelt szabadidős helyszíne volt. A víz eltűnésével nemcsak a horgászat lehetősége szűnt meg, hanem a tóhoz kötődő gazdag élővilág és a körülötte kialakult közösségi élet is eltűnt.
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