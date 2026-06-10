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Elbukott a Pécs-München repülőjárat: csődben az üzemeltető, mi fog történni a pogányi reptéren?
Alig két hónapnyi működés után leálltak a Pécs és München közötti menetrend szerinti repülőjáratok, mert a járatokat szervező német startup, a Skyhub PAD fizetésképtelenné vált. Bár a magyar vonatkozású útvonal egyre népszerűbbé vált az utasok körében, a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak és a német belföldi járatok veszteségei miatt a cég kénytelen volt befejezni tevékenységét. A pécsi önkormányzat és a repülőtér vezetése jelenleg is intenzív tárgyalásokat folytat más légitársaságokkal a járatok mielőbbi újraindításáról - számolt be a Telex.
A német és dán légitársaságokat, köztük a Lufthansát és a DAT-ot összekötő, úgynevezett virtuális légitársaság május végén, a legtöbb érintett számára teljesen váratlanul jelentette be a leállást. A projektcéget eredetileg azért hozták létre, hogy a regionális repülőtereket is bekapcsolják a nemzetközi forgalomba, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Pécs is. A vállalkozás bukásához a német repülőterek magas költségei, az ottani belföldi járatok alacsony kihasználtsága, valamint az üzemanyagárak januári, rendkívüli mértékű drágulása vezetett.
Mivel a pécsi önkormányzat mozgástere szűkös, a járatindítást egy összetett pénzügyi konstrukció keretében finanszírozták. A költségekbe a helyi piaci szereplők mellett a Pécsi Tudományegyetem és a helyi iparkamara is beszállt, a szükséges előleget pedig a város biztosította. A kezdeti kiadás mintegy 70 millió forintot tett ki, a heti két alkalommal közlekedő járatok havi üzemeltetési támogatása pedig meghaladhatta az 50 millió forintot. A német cég csődje sokkolta a magyar partnereket.
Az önkormányzat eddig még hivatalos értesítést sem kapott a helyzetről, de már felszólította a társaságot az elszámolásra, bár jelenleg erősen kérdéses, hogy a felszámolási eljárás során a hazai támogatók mennyi pénzt kaphatnak vissza.
A hirtelen leállás azért is jelent komoly veszteséget a régiónak, mert a járatokra valós piaci igény mutatkozott. A Pécs és München közötti útvonal kihasználtsága folyamatosan nőtt, az utolsó hetekben már elérte a 70–80 százalékot is. A közvetlen légi összeköttetés hatalmas könnyebbséget jelentett a külföldön élő magyaroknak, az egyetem nemzetközi hallgatóinak, valamint azoknak a helyi gazdasági szereplőknek, amelyek németországi anyavállalattal rendelkeznek, hiszen így nem kellett Budapest érintésével utazniuk.
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Dragovecz Márk, a repülőteret üzemeltető cég ügyvezetője szerint a járatok jó úton haladtak afelé, hogy egy-másfél éven belül önfenntartóvá váljanak. Bár a kialakult helyzetre a pécsi városvezetésnek és a repülőtérnek nem volt ráhatása, a jövőt illetően bizakodóak. A háttérben már megkezdődtek az egyeztetések a dán DAT légitársasággal, a Lufthansával és a lübecki repülőtérrel a folytatásról. A tervek szerint egy nagyjából két hónapos kényszerszünet után, stabilabb szervezeti háttérrel és kedvezőbb menetrenddel indulhatna újra a légi közlekedés Pécs és Németország között.
Címlapkép: Ruprech Judit, MTI/MTVA
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