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Azonnali tilalom a népszerű magyar tónál: messzire kerüld el most ezeket a strandokat
Bakteriális szennyeződés miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a Velencei-tó több strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeten, a korlátozás pedig a vízminőség helyreállásáig érvényben marad.
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a természetes fürdőhelyek vizének rendszeres ellenőrzése során derült ki, hogy a bakteriális szennyezettség meghaladja a megengedett határértéket. Ennek következtében július 23-tól a Velencei-tónál az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon lépett életbe a tilalom.
A tóparti helyszínek mellett péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni.
A kormányhivatal közölte, hogy a szükséges intézkedések és az ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok már folyamatban vannak, a korlátozást pedig azonnal feloldják, amint a vízminőség ismét biztonságosnak bizonyul - szúrta ki a Telex.
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