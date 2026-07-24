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A pier on the shores of Lake Velence (Velencei-tó), Hungary
Utazás

Azonnali tilalom a népszerű magyar tónál: messzire kerüld el most ezeket a strandokat

Pénzcentrum
2026. július 24. 18:12

Bakteriális szennyeződés miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a Velencei-tó több strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeten, a korlátozás pedig a vízminőség helyreállásáig érvényben marad.

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A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a természetes fürdőhelyek vizének rendszeres ellenőrzése során derült ki, hogy a bakteriális szennyezettség meghaladja a megengedett határértéket. Ennek következtében július 23-tól a Velencei-tónál az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon lépett életbe a tilalom.

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A tóparti helyszínek mellett péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni.

A kormányhivatal közölte, hogy a szükséges intézkedések és az ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok már folyamatban vannak, a korlátozást pedig azonnal feloldják, amint a vízminőség ismét biztonságosnak bizonyul - szúrta ki a Telex.

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A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.
Címlapkép: Getty Images
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