Azonnali tilalom a népszerű magyar tónál: messzire kerüld el most ezeket a strandokat

Bakteriális szennyeződés miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a Velencei-tó több strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeten, a korlátozás pedig a vízminőség helyreállásáig érvényben marad.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a természetes fürdőhelyek vizének rendszeres ellenőrzése során derült ki, hogy a bakteriális szennyezettség meghaladja a megengedett határértéket. Ennek következtében július 23-tól a Velencei-tónál az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon lépett életbe a tilalom.

A tóparti helyszínek mellett péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni.

A kormányhivatal közölte, hogy a szükséges intézkedések és az ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok már folyamatban vannak, a korlátozást pedig azonnal feloldják, amint a vízminőség ismét biztonságosnak bizonyul - szúrta ki a Telex.