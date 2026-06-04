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Nagy kárpáti barnamedve ragadozó portréja, miközben a kamerába néz, természetes környezetben a romániai erdőben, zöld háttérrel.
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Kiadták a figyelmeztetést: medve kóborol Pásztó közelében, vadkamera rögzítette a fiatal állatot

HelloVidék
2026. június 4. 08:22

Medvét észleltek Pásztó térségében – a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a várostól délre egy vadkamera rögzített egy kistermetű, feltehetően fiatal barnamedvét. A felvétel alapján megerősítést nyert az állat jelenléte, a szakemberek pedig óvatosságra intik a környék lakóit.

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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint június 3-án délelőtt érkezett bejelentés a megfigyelésről. A vadkamerás felvétel egy erdős, cserjés, viszonylag zavartalan élőhelyen készült, ugyanakkor a terület néhány száz méteres körzetében már lakott település is található. A szakemberek szerint a most észlelt példány minden valószínűség szerint kóborló fiatal egyed, amely rövid időn belül továbbállhat a térségből.

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Bár a medve jelenléte természetes élőhelyhez kötődik, a közelség miatt a Bükki Nemzeti Park hangsúlyozta: a környéken élőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, különösen az erdős, bozótos részeken. A hatóságok ezért arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a medveészlelések esetére vonatkozó alapvető biztonsági szabályokat, és lehetőség szerint kerüljék a sűrűn benőtt területeket.

Egyre több a medveészlelés az északi térségben

Az utóbbi időszakban több hasonló bejelentés is érkezett az Északi-középhegység különböző pontjairól. A szakértők szerint ezek többsége fiatal, területet kereső egyedekhez köthető, amelyek nagyobb távolságokat is bejárhatnak.

A nemzeti park arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben medvét látnak, ne közelítsék meg az állatot, és haladéktalanul értesítsék a természetvédelmi őrszolgálatot. 

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Címlapkép: Getty Images
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