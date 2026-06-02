Család egy gyermekkel a szabadban a nyári fesztiválon. Apa, aki a fiát a vállán viszi, élvezik a fesztiválon a szórakozást.
HelloVidék

Boszorkányok, sörkert és sötét bűnügyek: különleges éjszakai program jön ebben a dunántúli városban

HelloVidék
2026. június 2. 17:45

A város nagyrendezvénye miatti ütközés okán egy héttel előbb tartanak éjszakai múzeumi rendezvényeket Zalaegerszegen, ahol ízes, fűszeres programokkal és sörös kiállítással is várják egyebek mellett a látogatókat.

A Múzeumok éjszakája országos rendezvénysorozat június 20-án lesz, ez pedig a zalai megyeszékhelyen az Egerszeg Fesztivál napja idén, ezért a zalaegerszegi szervezők úgy döntöttek, egy héttel előrehozzák a helyi intézmények éjszakai kulturális programját. Így Éjszaka a múzeumban és azon túl... címmel tartják meg több intézmény közös rendezvényét június 13-án.

A hétfői sajtótájékoztatón Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója elmondta: a Göcseji Múzeumban az Ez sör! című időszaki kiállítás köré szerveződik a programok jó része. Zalaegerszeg habos oldala címmel egy sörkertet is kialakítanak, ahol blues- és reggaekoncertek lesznek, Katona Csaba sörtörténésszel pedig tárlatvezetést is tartanak. Ez a régészet napja is egyben, ezért az előadások és a játszóház is kapcsolódik a fejedelmek tematikájához. Bemutatnak majd egy kelta harcost, de a zalaszántói fejedelmi halomsírokról is tartanak majd előadást - ismertette Havasi Bálint. Kitért arra is, hogy a Mindszentyneumban Bőröndbe zárt 70-es évek címmel időutazásra invitálják a látogatókat, de akárcsak a Göcseji Múzeumban, itt is lesz a gyerekek számára kézműves foglalkozás, tárlatvezetés, éjszaka zseblámpával is.

A múzeumi programhoz kapcsolódik a Magyar Vöröskereszt is, amelynek területi vezetője, Preisz Péter azt mondta: az újraélesztés laikus színtű elsajátítását teszik lehetővé bárki számára, mert tavaly is sokakat érdekelt ez a lehetőség. Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója kifejtette: Ízek, fűszerek, könyvek címmel szervezik ezúttal a programjaikat, amelyek keretében recepteskönyvet is lehet készíteni, a fűszerkertjükben illattesztet is kínálnak, de mézes kuckót is kialakítanak ezen az estén. Palacsinta- és limonádékóstoló is lesz, de olvasói receptekből összeállított kiadványt is bemutatnak egyebek mellett. Balogh Eszter, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtótitkára arról beszélt, hogy a bíróságon Kegyetlenek, ravaszak és nők! címmel ismertebb női bűnelkövetőket és bűneseteket ismertetnek majd.

Egy 1740-ben a korabeli Nagykanizsán történt esetből ihletet merítve Boszorkányság címmel egyfelvonásos komédiát is bemutatnak, amit az előzetesen regisztráló nézők tekinthetnek meg ezen az estén. Bognár Ferenc karmester, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem képviseletében koncertre invitálta a látogatókat, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar tagjai ugyanis a klasszikus zene legszebb alkotásaiból adnak majd ízelítőt, javarészt Mozart művei által.
