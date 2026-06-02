Újra megnyitották a rákkeltő aszbeszt miatt lezárt vidéki parkolókat: csak saját felelősségre használhatók

Jól halad az azbesztszennyezéssel érintett városi parkolók és útszakaszok kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen, amelynek eredményeként korábban lezárt területeket nyitottak meg ismét a forgalom előtt - közölte a szombathelyi polgármesteri hivatal.

Tájékoztatásuk szerint május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végeztek kalcium-kloridos locsolást, az időjárás függvényében pedig a hét végéig további hat helyszínen tervezik a kezelés elvégzését. Mivel a vegyület megakadályozza az azbesztszálak levegőbe jutását, a hivatal várakozásai szerint a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.

Kiemelték: a kezelt területeken lévő, hétfőn megnyitott parkolók biztonságosak, de "csak saját felelősségre" használhatók. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook-oldalán olvasható:

