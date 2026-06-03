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Fürdőző a hőségben a margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án. MTI/Balogh Zoltán
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Csúszik a strandnyitás a kedvenc vidéki fürdőben: a régi medence sorsa is bizonytalan

HelloVidék
2026. június 3. 15:45

A nyár kezdetére tervezett strandnyitás idén nem a megszokott menetrend szerint indult Kunhegyesen. A Szent István Strand eredetileg június 1-jén nyitotta volna meg kapuit, ám a kapunyitás végül néhány nappal eltolódott. Az önkormányzat szerint a létesítmény június első hetében már fogadja a fürdőzőket, a termál- és úszómedencével, valamint a megszokott szolgáltatásokkal együtt. A csúszás elsősorban szervezési és előkészítési okokra vezethető vissza, miközben a háttérben egy régebb óta húzódó kérdés is ismét napirendre került: mi legyen a fürdő elöregedett medencéjével.

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A nyár kezdetére tervezett strandnyitás idén nem a megszokott menetrend szerint indult Kunhegyesen. A Szent István Strand eredetileg június 1-jén nyitotta volna meg kapuit, ám a kapunyitás végül néhány nappal eltolódott. Az önkormányzat szerint a létesítmény június első hetében már fogadja a fürdőzőket, a termál- és úszómedencével, valamint a megszokott szolgáltatásokkal együtt. A csúszás elsősorban szervezési és előkészítési okokra vezethető vissza, miközben a háttérben egy régebb óta húzódó kérdés is ismét napirendre került: mi legyen a fürdő elöregedett medencéjével.

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Az kunhegyesi önkormányzat tájékoztatása szerint jelenleg szakemberek dolgoznak azon, hogy felmérjék a régi medence műszaki állapotát, és meghatározzák, milyen beavatkozásokkal lehetne hosszú távon is biztonságosan használhatóvá tenni. A városvezetés hangsúlyozta: a cél nem a gyors, hanem a felelős megoldás. A medence felújításának előkészítése már korábban megkezdődött, az elmúlt hónapokban több műszaki és hatósági vizsgálat is zajlott - írta a Szoljon.hu.

Az önkormányzati közlés szerint a tervezési folyamat jelenleg is tart, amelyben statikai, vízgépészeti és építési szakági tervek elkészítése is szerepel. Egy ilyen jellegű beruházásnál azonban nemcsak a műszaki tartalom számít, hanem a különböző hatósági előírásoknak való megfelelés is.

A város korábban több engedélyezési és szakhatósági kérdést is kénytelen volt újra áttekinteni, ami időigényes és költséges folyamatnak bizonyult. Az önkormányzat szerint ezért a felújítás ütemezése a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodik.

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Kunhegyes célja, hogy a strand és a régi medence a jövőben is biztonságosan, jogszabályoknak megfelelően üzemeljen. A városvezetés hangsúlyozza: a fejlesztések felelős előkészítést igényelnek, ezért a döntéseket szakmai vizsgálatok és pénzügyi lehetőségek alapján hozzák meg.

A strand így ugyan néhány napos csúszással, de várhatóan hamarosan megnyitja kapuit, miközben a régi medence jövője továbbra is a szakértői vizsgálatok eredményétől függ.
Címlapkép: Getty Images
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