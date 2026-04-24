Vége a türelemnek: kiborultak a helyiek, mennie kell A mi kis falunk stábjának Pilisszentlélekről

Rövid, ütős bevezető: Szűk többséggel a lakók a forgatás ellen szavaztak, így A mi kis falunk stábjának mennie kell az önkormányzati ingatlanokból. A döntés az évad végével lép életbe.

Szorult a hurok a A mi kis falunk pilisszentléleki forgatása körül: a helyiek besokalltak, az önkormányzat végül úgy döntött, hogy csak az idei évad végéig adja bérbe a stáb által használt két ingatlant - írta a Telex.hu. A településrészen élők régóta megosztottak voltak a sorozat jelenlétével kapcsolatban. A kérdés tisztázására az önkormányzat felmérést indított: 180 háztartásból 110 válaszolt, és mindössze 9 szavazattal, de a forgatást ellenzők kerültek többségbe. A döntés ennek megfelelően született meg: a produkció maradhat az aktuális évad végéig, utána azonban el kell hagynia az önkormányzati ingatlanokat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a közterületi forgatásokat a jelenlegi szabályozás szerint nem az önkormányzat engedélyezi, így azokat nem is tudják megtiltani. Ugyanakkor a helyieket érintő kellemetlenségek csökkentése érdekében a stáb vállalta, hogy külön telefonszámot biztosít: ezen keresztül lehet jelezni, ha valaki például lezárt területen szeretne áthaladni. A sorozat jelenléte nemcsak konfliktusokat, hanem előnyöket is hozott a településnek: a gyártó cég jelentős összeggel támogatja a helyi kultúrház felújítását.

Nem ez az első eset, hogy a produkció és a helyiek között feszültség alakul ki: korábban egy helyi lakos pert is indított, mert – állítása szerint – tudta nélkül szerepelt a sorozatban. Az ügy végül a gyártó cég javára zárult.