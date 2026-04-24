Televíziós kamera rögzíti a reklámeseményt. Fókuszban a kamera, az operátor és az esemény elmosódott.
HelloVidék

Vége a türelemnek: kiborultak a helyiek, mennie kell A mi kis falunk stábjának Pilisszentlélekről

HelloVidék
2026. április 24. 09:44

Rövid, ütős bevezető: Szűk többséggel a lakók a forgatás ellen szavaztak, így A mi kis falunk stábjának mennie kell az önkormányzati ingatlanokból. A döntés az évad végével lép életbe.

Szorult a hurok a A mi kis falunk pilisszentléleki forgatása körül: a helyiek besokalltak, az önkormányzat végül úgy döntött, hogy csak az idei évad végéig adja bérbe a stáb által használt két ingatlant - írta a Telex.hu. A településrészen élők régóta megosztottak voltak a sorozat jelenlétével kapcsolatban. A kérdés tisztázására az önkormányzat felmérést indított: 180 háztartásból 110 válaszolt, és mindössze 9 szavazattal, de a forgatást ellenzők kerültek többségbe. A döntés ennek megfelelően született meg: a produkció maradhat az aktuális évad végéig, utána azonban el kell hagynia az önkormányzati ingatlanokat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a közterületi forgatásokat a jelenlegi szabályozás szerint nem az önkormányzat engedélyezi, így azokat nem is tudják megtiltani. Ugyanakkor a helyieket érintő kellemetlenségek csökkentése érdekében a stáb vállalta, hogy külön telefonszámot biztosít: ezen keresztül lehet jelezni, ha valaki például lezárt területen szeretne áthaladni. A sorozat jelenléte nemcsak konfliktusokat, hanem előnyöket is hozott a településnek: a gyártó cég jelentős összeggel támogatja a helyi kultúrház felújítását.

Nem ez az első eset, hogy a produkció és a helyiek között feszültség alakul ki: korábban egy helyi lakos pert is indított, mert – állítása szerint – tudta nélkül szerepelt a sorozatban. Az ügy végül a gyártó cég javára zárult.
NEKED AJÁNLJUK
Pénzcentrum
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
3
1 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
4
1 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
1 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 10:02
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 08:31
Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni
Agrárszektor  |  2026. április 24. 09:06
Elviselhetetlen bűz kering a magyar településen: fellázadtak a lakosok