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Rémisztő látvány a Marosnál: sáskák százai lepték el a tájat, megszólalt a biológus + Videó
HelloVidék

Rémisztő látvány a Marosnál: sáskák százai lepték el a tájat, megszólalt a biológus + Videó

HelloVidék
2026. július 20. 10:15

Meglepő látvány fogadta a Maros-parton futó egyik makói lakost: a folyó árterében nagy tömegben repülő sáskákat látott, amelyek helyenként valóságos felhőként emelkedtek a magasba. Bár a jelenség elsőre sáskajárásnak tűnhetett, egy biológus szerint egészen másról van szó: őshonos sáskafajok időszakos felszaporodásáról.

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A különleges látványra egy makói olvasó figyelt fel, aki rendszeresen fut a Maros-part Csordajárás nevű, városhoz közeli szakaszán - írta a Delmagyar.hu. Elmondása szerint gyakran jár ezen a területen, de korábban még nem találkozott hasonló jelenséggel: az erdős részből a tisztásra érve több alkalommal is nagyobb rajokban felrebbenő rovarokat látott. A látvány miatt felmerült benne a kérdés, vajon valóban sáskajárás alakult-e ki a térségben.

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A helyszínen készült felvételeket biológus szakember vizsgálta meg. Lajtár Lili biológus a képek alapján három sáskafajt azonosított: rövidszárnyú rétisáskát, tarlósáskát és olaszsáskát. A szakember szerint a látottak alapján nem klasszikus értelemben vett sáskajárásról van szó.

A küldött képek alapján ez egy egészségesnek mondható gyep lehet, hazai faunára jellemző őshonos sáskafajokkal borítva

– mondta a biológus.

Hozzátette: a valódi sáskajárás egészen más jelenség. Ilyenkor egyetlen faj hatalmas egyedszámban szaporodik el, és tömeges vonulásával akár jelentős mezőgazdasági károkat is okozhat.

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A klímaváltozás is szerepet játszhat a tömeges megjelenésben

Magyarországon a klasszikus értelemben vett sáskajárás utoljára az 1990-es években fordult elő. Ugyanakkor a szakember szerint az utóbbi időszakban a megváltozott időjárási körülmények, a hosszabb száraz periódusok és a melegebb éghajlat miatt az Alföldön egyre gyakrabban lehet találkozni időszakos tömeges felszaporodásokkal.

A Maros-parti jelenség ugyanakkor nem veszélyt jelez: a sok sáska inkább annak a jele lehet, hogy a területen megfelelő élőhely alakult ki számukra.

A látvány ráadásul nemcsak az emberek figyelmét keltette fel: a helyszínen több gólya is megjelent, amelyek láthatóan könnyű táplálékforrást találtak a nagy számban jelen lévő rovarokban. A szakemberek szerint a legjobb, amit ilyen esetben tehetünk, hogy hagyjuk a természetes folyamatokat zajlani, hiszen a sáskák a folyó menti ökoszisztéma fontos részei.
Címlapkép: Getty Images
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