Lövés ügyvédi kalapács és egyenlőségi mérleg a bírósági tárgyalóteremben. Közelkép a bíró ügyvéd munkaeszközéről az irodában lévő munkaasztalon. Jog és jogi üzleti szolgáltatások koncepció.
HelloVidék

Ismét felveszi a kesztyűt Győr az akkumulátorgyárak szennyezésével: ezzel fordulnak az Országgyűléshez

MTI
2026. április 26. 13:29

Felterjesztési jogával élve jogszabály-módosításra sarkallja az Országgyűlést több ipari eredetű, egészségre káros anyag levegőterheltségi és felszín alatti vízi határértékének előírásában a győri közgyűlés - tudatta közösségi oldalán vasárnap a város polgármestere. Pintér Bence azt írta, a város először él felterjesztési jogával 1989 óta, Balog-Farkas Renáta, Győr környezetvédelmi tanácsnokának javaslatára.

A döntést a közgyűlés egyhangúlag támogatta. A Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) közleménye szerint kezdeményezik a benz(a)pirén, a formaldehid és az N-metil-pirrolidon (NMP) levegőterheltségi irányértékeinek, a lítium és az NMP-oldószer felszín alatti vízre vonatkozó határértékeinek országos szabályozását, valamint az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.

A közlemény felidézi, hogy 2022-ben a Szívügyünk Szentiván Mozgalom és a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület (SZÖSZ) adományokból légszennyezettségi- és talajvízvizsgálatokat végeztetett Győrszentivánban, miután kiderült, hogy akkumulátorgyár telepítését tervezik. A vizsgálatok szerint három talajvízmintában kimutatási tartományban volt az NMP, valamint magas, a természetestől eltérő értékkel volt jelen a lítium. A szakértői vélemény megállapította, hogy a kimutatott eredmények ipari eredetű szennyezésre is utalhatnak.

Az egyesület vízvédelmi eljárást indított, amelyet idén januárban a Kúria arra hivatkozva zárt le, hogy az említett anyagok talajvízben való megjelenésére vonatkozóan nincs jogszabályban meghatározott határérték, így annak túllépését nem tudják megállapítani. A közleményben azt is írták, a vizsgálatok a formaldehid tervezési irányérték túllépését is megállapították.

Hozzátették, hogy a formaldehidnek jelenleg nincs jogszabályban meghatározott egészségügyi határértéke, csak úgynevezett tervezési irányértéke. Kitértek arra is, hogy a benz(a)pirén esetében a jelenlegi magyar szabályozás az uniós minimumot követi, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által használt egészségvédelmi referenciaszintnél jóval megengedőbb.
