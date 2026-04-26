Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt.
Ismét felveszi a kesztyűt Győr az akkumulátorgyárak szennyezésével: ezzel fordulnak az Országgyűléshez
Felterjesztési jogával élve jogszabály-módosításra sarkallja az Országgyűlést több ipari eredetű, egészségre káros anyag levegőterheltségi és felszín alatti vízi határértékének előírásában a győri közgyűlés - tudatta közösségi oldalán vasárnap a város polgármestere. Pintér Bence azt írta, a város először él felterjesztési jogával 1989 óta, Balog-Farkas Renáta, Győr környezetvédelmi tanácsnokának javaslatára.
A döntést a közgyűlés egyhangúlag támogatta. A Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) közleménye szerint kezdeményezik a benz(a)pirén, a formaldehid és az N-metil-pirrolidon (NMP) levegőterheltségi irányértékeinek, a lítium és az NMP-oldószer felszín alatti vízre vonatkozó határértékeinek országos szabályozását, valamint az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.
A közlemény felidézi, hogy 2022-ben a Szívügyünk Szentiván Mozgalom és a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület (SZÖSZ) adományokból légszennyezettségi- és talajvízvizsgálatokat végeztetett Győrszentivánban, miután kiderült, hogy akkumulátorgyár telepítését tervezik. A vizsgálatok szerint három talajvízmintában kimutatási tartományban volt az NMP, valamint magas, a természetestől eltérő értékkel volt jelen a lítium. A szakértői vélemény megállapította, hogy a kimutatott eredmények ipari eredetű szennyezésre is utalhatnak.
Az egyesület vízvédelmi eljárást indított, amelyet idén januárban a Kúria arra hivatkozva zárt le, hogy az említett anyagok talajvízben való megjelenésére vonatkozóan nincs jogszabályban meghatározott határérték, így annak túllépését nem tudják megállapítani. A közleményben azt is írták, a vizsgálatok a formaldehid tervezési irányérték túllépését is megállapították.
Hozzátették, hogy a formaldehidnek jelenleg nincs jogszabályban meghatározott egészségügyi határértéke, csak úgynevezett tervezési irányértéke. Kitértek arra is, hogy a benz(a)pirén esetében a jelenlegi magyar szabályozás az uniós minimumot követi, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által használt egészségvédelmi referenciaszintnél jóval megengedőbb.
Érdekelnek a világháborús és hidegháborús helyszínek? Közelebbről is megnéznéd az egykori titkos katonai objektumokat, atomtárolókat, gigantikus föld alatti bunkereket?
Komárom-Esztergom megyében többféle lehetőség közül választhatnak a horgászok, ezek között találhatók közepes vízfolyások, nyugodt tavak, a Duna folyam és halban bővelkedő mellékágai.
Lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Balaton-felvidéken: a tavaszi virágzás idején a repcetáblák szinte aranyszínű takaróként borítják be a dombokat és völgyeket.
Programajánlókban egy különleges hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap.
Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók
Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi skanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást...
Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.
Szűk többséggel a lakók a forgatás ellen szavaztak, így A mi kis falunk stábjának mennie kell az önkormányzati ingatlanokból. A döntés az évad végével lép...
Olcsó import kőzuzalékkal trükközhettek: már 17 vasi települést érinthet a szombathelyi azbesztbotrány
Nem áll meg Szombathelynél az ügy: már 17 másik településről is jelezték az azbesztgyanút. A hatóságokhoz tucatjával futnak be a bejelentések.
A tavasz egyik leglátványosabb virágshow-ja most Somogyba költözik: több hektárnyi nárcisz borítja be Babócsa határát, ahol hétvégén fesztivált is tartanak.
Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.
Sosem látott felvételek a Balaton-felvidékről: drónok kapták el a vadmacskák és aranysakálok titkos életét
A látványos videóban vadmacska, vidra, aranysakál és gímszarvas is feltűnik, miközben a levegőben rétisasok vadásznak a vízfelületek felett összegyűlt madárseregre.
Láncfűrészek és markolók a Maklári úton: végleg eltűnik az egykori iskola, a helyiek pedig aggódva figyelik, mi épülhet a helyére Egerben.
Elkezdődik a déli part egyik ikonikus vasútállomásának felújítása: megújul a fonyód-bélatelepi vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és annak közvetlen környezete.
Szokatlan beavatkozásra volt szükség a Tiszánál: idén elmaradt a tavaszi árhullám, ezért önkéntesek alakítottak ki új fészkelőhelyeket a partifecskéknek.
Szívszorító fotókon a kihalt magyar vidék: ebben a szellemfaluban évente egyszer kondul meg a harang
Nincs bolt, nincs út, nincs forgalom – csak néhány omladozó ház, amit lassan visszavesz a természet, és egy templom, ahol a harang évente legfeljebb egyszer...
„Nem kirakatpolitika kell” – vallja dr. Lőrincz Viktória, a Tisza vidékfejlesztési minisztere. A politikus szerint megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarországra.
Túrára fel! Most nyílik Magyarország egyik legértékesebb vadvirága: negyedmilliót ér egyetlen példánya + Fotó
Látványos tavaszi csodának lehetnek tanúi azok, akik ezekben a napokban a Mecsekbe kirándulnak: a Zengő oldalában teljes pompájában virágzik az egyik legértékesebb hazai növényritkaság, a...
Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen
Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget környékére is kiterjedhetnek.
