2026. április 10. péntek Zsolt
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés
HelloVidék

Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés

HelloVidék
2026. április 10. 16:45

Megrázó számokat közölt az idei farmosi békamentésről a Tápió Natúrpark: a 2026-os tavaszi akció során mindössze 73 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni a 311-es út túloldalára. A természetvédők szerint ez gyakorlatilag egy helyi populáció összeomlását jelenti.

A Farmos melletti békamentés több mint húsz éve zajlik. A kétéltűek – főként barna ásóbékák – minden tavasszal a telelőhelyeikről indulnak a szaporodóhelyük, a farmosi nádasok felé, útjukat azonban kettévágja a forgalmas 311-es út. Emiatt már a 2000-es évek elején szükségessé vált a szervezett mentés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyiek szerint a kilencvenes évek végén annyi béka vonult át a környéken, hogy tavasszal szinte veszélyes volt autóval közlekedni: az elütött állatok miatt csúszóssá vált az út. A rendszeres mentés 2004-ben indult önkéntesekkel, majd 2006-tól terelőkerítéssel és vödörcsapdákkal folytatódott.

A csúcsév 2013 volt: akkor 66 117 békát mentettek meg Farmosnál. Ehhez képest 2025-re ezer alá csökkent a szám, idén pedig már a százat sem érte el. A mostani adat 99,89 százalékos visszaesést jelent a tizenhárom évvel ezelőtti rekordhoz képest.

„Egy populációt gyászolunk”

A natúrpark közösségi oldalán úgy fogalmazott: „gyász ül a szívünkben, egy populációt gyászolunk”. A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a békák más útvonalat választottak, vagy egyszerűen elmaradt volna a vonulás – a probléma ennél jóval súlyosabb.

A szakemberek szerint a háttérben összetett okok állnak, de a legnagyobb szerepe a klímaváltozásnak lehet. A kétéltűek különösen érzékenyek a csapadékhiányra, a szélsőséges időjárásra és az élőhelyek kiszáradására, ezek pedig az elmúlt években egyre erősebben sújtották a térséget.

A természetvédők szerint a történet itt nem feltétlenül zárul le: ha újra indokolttá válik, ismét megszervezik a békamentést. Addig viszont szerintük a legfontosabb az élőhelyek védelme, a fogyasztás csökkentése és a helyi természetes vizes rendszerek megőrzése.
Címlapkép: Getty Images
#környezetvédelem #klímaváltozás #állat #természet #szárazság #aszály #hellovidék #ökológia #természetvédelem #csapadékhiány #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:58
16:45
16:31
16:22
16:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
