2026. április 9. csütörtök Erhard
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kikötő, Siófok város üdülőövezet, Balaton, Magyarország, Európa
HelloVidék

Gigantikus kikötőfejlesztés indulhat a Balatonnál: akár 200 hajós világversenyek is jöhetnek

2026. április 9. 15:46

Komoly vízisport-fejlesztés indul a déli parton: Balatonmáriafürdő új, nemzetközi szintű vitorlásközpontot építene, amely a helyiek és a turisták mellett a profi sportolóknak is új bázist jelenthet. A tervek szerint a fejlesztés révén akár 200 hajót felvonultató világversenyeket is rendezhetnek a településen.

A beruházás nem csupán a meglévő csónakkikötő felújításáról szól: a tervek szerint új klubház, korszerű kiszolgálóépület és jóval nagyobb vitorláskikötő is épül. A projekt célja, hogy a település a balatoni sportturizmus egyik meghatározó helyszínévé váljon - írja a Sonline.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Balog Mátyás polgármester szerint a fejlesztés egyszerre szolgálja a helyi közösséget, a vízitúrázókat és a versenysportot. A beruházás költségeinek felét pályázati forrásból, másik felét pedig a helyi vitorlás egyesület saját forrásból állja, ami jelentős önrészt és helyi összefogást mutat.

A településnek már van tapasztalata nagyobb vitorlásesemények lebonyolításában: korábban egy 90 hajós Európa Kupa-futam is komoly vendégforgalmat hozott a térségbe. A mostani fejlesztést viszont már eleve úgy méretezik, hogy alkalmas legyen a nemzetközi mezőny fogadására is. A polgármester szerint a cél, hogy hosszú távon Magyarország egyik legnívósabb vitorlás központja jöjjön létre a Balaton partján.

A projekt gazdasági haszna a helyiekhez is közvetlenül eljuthat. A megállapodás szerint a kikötőhelyek bérleti díjának 15 százaléka az önkormányzatot illeti, így a település is részesedik a bevételekből. Emellett a helyi gyerekek számára kedvezményes vitorlásedzéseket is terveznek, hogy minél többen kipróbálhassák a sportot.

A fejlesztés egy szélesebb balatoni turisztikai programba is illeszkedik: a Dél-Balatoni Vízi Kör projekt részeként már zajlanak hasonló infrastrukturális fejlesztések a térségben. Balatonmáriafürdőn az új szárazföldi kiszolgálóépület kivitelezése már megkezdődött, a vízparti munkák pedig a jelenlegi ütemterv szerint 2026 őszén indulhatnak, és 2027 tavaszára fejeződhetnek be. A fejlesztési terület továbbra is önkormányzati tulajdonban marad.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #turizmus #beruházás #sport #település #infrastruktúra #építés #hellovidék #kikötő #belföldi nyaralás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
1 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
5
2 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
