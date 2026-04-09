Gigantikus kikötőfejlesztés indulhat a Balatonnál: akár 200 hajós világversenyek is jöhetnek

Komoly vízisport-fejlesztés indul a déli parton: Balatonmáriafürdő új, nemzetközi szintű vitorlásközpontot építene, amely a helyiek és a turisták mellett a profi sportolóknak is új bázist jelenthet. A tervek szerint a fejlesztés révén akár 200 hajót felvonultató világversenyeket is rendezhetnek a településen.

A beruházás nem csupán a meglévő csónakkikötő felújításáról szól: a tervek szerint új klubház, korszerű kiszolgálóépület és jóval nagyobb vitorláskikötő is épül. A projekt célja, hogy a település a balatoni sportturizmus egyik meghatározó helyszínévé váljon - írja a Sonline.hu.

Balog Mátyás polgármester szerint a fejlesztés egyszerre szolgálja a helyi közösséget, a vízitúrázókat és a versenysportot. A beruházás költségeinek felét pályázati forrásból, másik felét pedig a helyi vitorlás egyesület saját forrásból állja, ami jelentős önrészt és helyi összefogást mutat.

A településnek már van tapasztalata nagyobb vitorlásesemények lebonyolításában: korábban egy 90 hajós Európa Kupa-futam is komoly vendégforgalmat hozott a térségbe. A mostani fejlesztést viszont már eleve úgy méretezik, hogy alkalmas legyen a nemzetközi mezőny fogadására is. A polgármester szerint a cél, hogy hosszú távon Magyarország egyik legnívósabb vitorlás központja jöjjön létre a Balaton partján.

A projekt gazdasági haszna a helyiekhez is közvetlenül eljuthat. A megállapodás szerint a kikötőhelyek bérleti díjának 15 százaléka az önkormányzatot illeti, így a település is részesedik a bevételekből. Emellett a helyi gyerekek számára kedvezményes vitorlásedzéseket is terveznek, hogy minél többen kipróbálhassák a sportot.

A fejlesztés egy szélesebb balatoni turisztikai programba is illeszkedik: a Dél-Balatoni Vízi Kör projekt részeként már zajlanak hasonló infrastrukturális fejlesztések a térségben. Balatonmáriafürdőn az új szárazföldi kiszolgálóépület kivitelezése már megkezdődött, a vízparti munkák pedig a jelenlegi ütemterv szerint 2026 őszén indulhatnak, és 2027 tavaszára fejeződhetnek be. A fejlesztési terület továbbra is önkormányzati tulajdonban marad.