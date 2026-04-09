Üres étteremben teríték, élelmiszer- és italipar, előkészítés, rendrakás
HelloVidék

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

HelloVidék
2026. április 9. 12:31

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben – a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

Az egész szerdán kezdődött, amikor a vendéglő Facebook-oldalán felbukkant a poszt: „A szombathelyi Gól vendéglő határozatlan ideig zárva tart. Megértésüket köszönjük!”  A bejelentés azonnal nagy visszhangot keltett, hiszen az elmúlt években sorra zártak be a szombathelyi éttermek és vendéglátóhelyek. A helyi sajtó mellett a HelloVidék is rögtön felkapta a hírt, az emberek pedig aggódni kezdtek kedvenc éttermük miatt.

Alig egy-két órával később azonban a posztot módosították, jelezve, hogy a bezárás nem végleges. A közösségi médiában és a sajtóban is felkapott hírre reagálva a Gól vendéglő szerda éjszaka új posztot tett közzé: a drámai hangulat ellenére már tudni lehetett, hogy az étterem nem marad zárva.

A végső csavar? Április 11-én, szombaton délelőtt, mindössze három nappal a kezdeti, drámai bejelentés után, a Gól vendéglő újra kinyit. A közönség és a sajtó pedig bizonyára mosolyogva konstatálta az ügyes trükköt.
