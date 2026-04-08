Bezárt egy ikonikus hely Szombathelyen: határozatlan időre lehúzta a rolót a Gól vendéglő
Újabb legendás vidéki vendéglátóhely tűnhet el a térképről: határozatlan időre bezárt szombathelyi a Gól vendéglő. A döntést egy rövid Facebook-bejegyzésben közölték, részleteket egyelőre nem árultak el.
Mégis mi történik a hazai vendéglátásban? Ahogy a 2025-ös év végi cikkünkben írtuk, mára mindössze három dolog hiányzik az ágazatból: a vendég, a pénztárca és a szakács. A folyamatosan emelkedő költségeket a fogyasztók egyre kevésbé képesek megfizetni, érdemi javulásra pedig egyelőre nem mutatkozik reális esély. Ahogy látni fogjuk, a helyzet 2026 tavaszára sem lett jobb, sőt! Ugyanis újabb ismert vendéglátóhely tűnt el a szombathelyi térképről: határozatlan időre bezárt a Gól vendéglő. A döntést egy rövid Facebook-bejegyzésben közölték, részleteket egyelőre nem árultak el.
„A szombathelyi Gól vendéglő határozatlan ideig zárva tart. Megértésüket köszönjük!” – írták szerda délben. A hír sokakat meglepett, hiszen a hely hosszú évek óta a város egyik ismert és kedvelt étterme volt.
A Szombathelyen, a Markusovszky utca közelében, a kórház szomszédságában működő vendéglő generációk számára jelentett biztos pontot: házias ízekkel, barátságos árakkal és nosztalgikus hangulattal várta a vendégeket. Sokan napi menüre jártak ide, mások családi ebédek helyszíneként emlékeznek rá.
A háttérben több tényező is állhat: az emelkedő rezsiköltségek, a munkaerőhiány, valamint a fogyasztási szokások átalakulása egyaránt komoly kihívás elé állítja a vendéglátósokat. Egyelőre nem tudni, hogy a Gól vendéglő esetében ideiglenes szünetről vagy végleges bezárásról van szó, de a városban sokan remélik, hogy a jól ismert hely még visszatér.
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai