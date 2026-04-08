Újabb legendás vidéki vendéglátóhely tűnhet el a térképről: határozatlan időre bezárt szombathelyi a Gól vendéglő. A döntést egy rövid Facebook-bejegyzésben közölték.
Szőnyegként borítja a hegyoldalakat a tavasz kedvenc csemegéje: most szedd, mielőtt túl késő lesz + Fotók
Március elején jelentek meg az első levelek, mostanra viszont sok helyen már teljesen beborítja az erdő alját a medvehagyma a Mecsekben. Aki gyűjtene belőle, annak érdemes sietnie: rövidesen virágba borulnak a lejtők, és ezzel a szedés ideális időszaka is véget ér.
A húsvéti hétvége kellemes időjárása sokakat csábított a természetbe, a Pécs környéki erdőkben pedig már most is erős a „medvehagyma-szezon”. Az illatos levelekből még bőven lehet gyűjteni, bár egyes területeken már megjelentek az első virágok – ez pedig azt jelzi, hogy a növény hamarosan túl lesz a csúcspontján.
A szakemberek szerint a medvehagymát érdemes még a virágzás előtt szedni, ilyenkor a legaromásabb és legzsengébb. Virágzás után a levelek íze megváltozik, erősebbé, kesernyésebbé válhat.
Fontos azonban betartani a gyűjtés szabályait
Állami erdőben, nem védett területen naponta legfeljebb 2 kilogramm gyűjthető fejenként. Ennél nagyobb mennyiség esetén már az erdőgazdálkodó engedélye szükséges, védett területen pedig egyáltalán nem engedélyezett a szedés. A Mecsekerdő Zrt. például nem ad ki engedélyt medvehagyma gyűjtésére természetvédelmi területeken.
Aki tehát idén saját kezűleg gyűjtene a tavasz egyik legnépszerűbb vadon termő növényéből, annak most érdemes útra kelni – néhány héten belül ugyanis teljesen átalakul a mecseki erdők képe.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
