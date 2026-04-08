Idős nő koszorút gyűjt az erdőben egy napsütéses, hideg tavaszi napon Allium ursinum medvehagyma
HelloVidék

Szőnyegként borítja a hegyoldalakat a tavasz kedvenc csemegéje: most szedd, mielőtt túl késő lesz + Fotók

HelloVidék
2026. április 8. 17:15

Március elején jelentek meg az első levelek, mostanra viszont sok helyen már teljesen beborítja az erdő alját a medvehagyma a Mecsekben. Aki gyűjtene belőle, annak érdemes sietnie: rövidesen virágba borulnak a lejtők, és ezzel a szedés ideális időszaka is véget ér.

A húsvéti hétvége kellemes időjárása sokakat csábított a természetbe, a Pécs környéki erdőkben pedig már most is erős a „medvehagyma-szezon”. Az illatos levelekből még bőven lehet gyűjteni, bár egyes területeken már megjelentek az első virágok – ez pedig azt jelzi, hogy a növény hamarosan túl lesz a csúcspontján.

A szakemberek szerint a medvehagymát érdemes még a virágzás előtt szedni, ilyenkor a legaromásabb és legzsengébb. Virágzás után a levelek íze megváltozik, erősebbé, kesernyésebbé válhat.

Fontos azonban betartani a gyűjtés szabályait

Állami erdőben, nem védett területen naponta legfeljebb 2 kilogramm gyűjthető fejenként. Ennél nagyobb mennyiség esetén már az erdőgazdálkodó engedélye szükséges, védett területen pedig egyáltalán nem engedélyezett a szedés. A Mecsekerdő Zrt. például nem ad ki engedélyt medvehagyma gyűjtésére természetvédelmi területeken.

Aki tehát idén saját kezűleg gyűjtene a tavasz egyik legnépszerűbb vadon termő növényéből, annak most érdemes útra kelni – néhány héten belül ugyanis teljesen átalakul a mecseki erdők képe.

Az ország legjobb medvehagyma-lelőhelyeit korábban, még a szezon elején itt gyűjtöttük össze...
Címlapkép: Getty Images
#túra #tavasz #pécs #erdő #szabályok #kirándulás #növény #természet #baranya #hellovidék #természetvédelem

Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
