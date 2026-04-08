Szőnyegként borítja a hegyoldalakat a tavasz kedvenc csemegéje: most szedd, mielőtt túl késő lesz + Fotók

Március elején jelentek meg az első levelek, mostanra viszont sok helyen már teljesen beborítja az erdő alját a medvehagyma a Mecsekben. Aki gyűjtene belőle, annak érdemes sietnie: rövidesen virágba borulnak a lejtők, és ezzel a szedés ideális időszaka is véget ér.

A húsvéti hétvége kellemes időjárása sokakat csábított a természetbe, a Pécs környéki erdőkben pedig már most is erős a „medvehagyma-szezon”. Az illatos levelekből még bőven lehet gyűjteni, bár egyes területeken már megjelentek az első virágok – ez pedig azt jelzi, hogy a növény hamarosan túl lesz a csúcspontján.

A szakemberek szerint a medvehagymát érdemes még a virágzás előtt szedni, ilyenkor a legaromásabb és legzsengébb. Virágzás után a levelek íze megváltozik, erősebbé, kesernyésebbé válhat.

Fontos azonban betartani a gyűjtés szabályait

Állami erdőben, nem védett területen naponta legfeljebb 2 kilogramm gyűjthető fejenként. Ennél nagyobb mennyiség esetén már az erdőgazdálkodó engedélye szükséges, védett területen pedig egyáltalán nem engedélyezett a szedés. A Mecsekerdő Zrt. például nem ad ki engedélyt medvehagyma gyűjtésére természetvédelmi területeken.

Aki tehát idén saját kezűleg gyűjtene a tavasz egyik legnépszerűbb vadon termő növényéből, annak most érdemes útra kelni – néhány héten belül ugyanis teljesen átalakul a mecseki erdők képe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

