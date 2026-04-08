Pashupatinath, ami azt jelenti, hogy az állatok ura és az állatok, mint a tehenek és a galambok, szentnek tekinthetők, és Nepálban gyakran imádják őket, mint az Isten adobe-ját.
HelloVidék

Ez már háború: megtámadták Békéscsabát, drasztikus lépésekre készül a város

HelloVidék
2026. április 8. 10:45

Egyre több a galamb Békéscsaba utcáin: a helyiek szerint már tavaly is „invázióról” lehetett beszélni, idén pedig tovább romlott a helyzet. A városvezetés szerint folyamatos beavatkozás nélkül kezelhetetlenné válhat a probléma.

Megtámadták a galambok a várost – így fogalmaztak tavaly a békési vármegyeszékhelyen. A békéscsabai galambinvázió idén is egyre komolyabb méreteket ölt. A városgazdálkodási kft.-nél ismertették, hogy milyen lépéseket tesznek azért, hogy megfékezzék a galambállomány növekedését, illetve azért, hogy tiszták, rendben legyenek a közterületek - írta a Beol.hu.

A szakemberek kétféle madárral számolnak: a házi galambok egész évben jelen vannak, főként épületek homlokzatain fészkelnek, míg az örvös galambok inkább szezonálisan, tavasztól őszig jelennek meg, és a fás területeket kedvelik. Mindkét faj jelentős terhelést okoz a közterületeken, elsősorban az ürülék miatt

A helyzet kezelésére a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. egész évben dolgozik a galambállomány visszaszorításán. A belvárosban rendszeresen eltávolítják a fészkeket az épületekről, emellett több ponton élvefogó csapdákat helyeztek ki. Ilyen eszközök működnek többek között a kórháznál, a vasútállomásnál, a Szent István tér környékén, valamint a Jókai Színház épületénél is.

A befogott madarakkal kapcsolatban szigorú szabályok érvényesek. Ahogy Szarvas Péter korábban elmondta, a galambokat nem lehet elpusztítani vagy mérgezni, így a befogás után elszállítják őket, legalább 100 kilométerre a várostól, ahol szabadon engedik őket. A gyakorlatban azonban sok példány beteg, ezeket a hatályos előírások szerint kezelik, a túlélő madarakat pedig gyakran a Hortobágy térségében engedik vissza a természetbe.

A város közben a tisztaság fenntartására is nagy hangsúlyt fektet. Korszerű takarítógépekkel dolgoznak, különösen a belváros frekventált részein, a sétálóutcától az Andrássy útig. A hatóságok ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számítanak: az ingatlantulajdonosok kötelesek rendben tartani a házuk előtti területet, beleértve a galambpiszok eltakarítását is.

Bár egyelőre inkább a megelőzésen és az együttműködésen van a hangsúly, a szabályok megszegése esetén bírság is kiszabható: a helyszíni büntetés 10 ezer forinttól indulhat, súlyosabb esetben pedig akár 150 ezer forintig is terjedhet
