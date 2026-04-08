Botrány a balatoni fürdőben: égett a vendégek bőre, tönkrement a fürdőruhájuk - vizsgálat indult
Csak néhány nappal a 1,8 milliárd forintból megújult siófoki Galerius élményfürdő átadása után már hatósági ellenőrzést kellett tartani: a vendégek bőrirritációra, viszketésre és szemégő érzésre panaszkodtak, a medencében ugyanis túladagolták a klórt, a fürdőruhák pedig szinte használhatatlanná váltak.
Jó egy hónapja adtunk hírt róla, ahogy 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője. Korábban súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva tartott, most viszont újra kinyithatott a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Április 1-jén adták át a 1,8 milliárd forintból felújított létesítményt, néhány nappal később azonban már hatósági ellenőrzést tartottak. A siófoki Galerius Fürdő vizsgálata lakossági panaszok nyomán kezdődött, miután a vendégek szemirritációra és bőrpírt okozó tünetekre panaszkodtak. Miután a pórul járt vendégek hazaértek, továbbra is fennmaradtak a tünetek. A fürdőruhájuk pedig szinte használhatatlanná vált.
Végül a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala április 7-én tartott teljes körű ellenőrzést, ahol mind a 11 medence vízkémiai paramétereit vizsgálták. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a klór- és pH-adagolások, valamint a mért értékek nem voltak összhangban, és az egyik medencében túladagolt klórozás történt - írta a Sonline.hu.
A nyitást követő napokban felmerült a kérdés, miként történhetett mindez egy közel kétmilliárdos felújítást követően. Az üzemeltetést végző Balaton-parti Kft.-nek a lap megküldte a kérdéseit, azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.
A történtek rávilágítanak arra, hogy még a modern, jelentős befektetéssel felújított fürdők esetében is elengedhetetlen a szigorú vízminőség-ellenőrzés és a biztonsági protokollok folyamatos betartása, hiszen a vendégek egészsége és a biztonságos fürdőzés elsődleges szempont.
Siófokon egyelőre minden medencét ellenőriznek, és a hatóság szoros felügyelete mellett folytatódik a működés. A látogatóknak érdemes figyelni a friss tájékoztatásokat, amíg a pontos okokat és a szükséges korrekciókat a szakemberek elvégzik.
