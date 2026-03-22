2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
16 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salföld, Magyarország - 2021. augusztus 13: Salföld, Magyarország Kulturális örökségi helyszín Keresztúrral és Vidékkel
HelloVidék

Romos parasztházból lett álomotthon a Káli-medencében: így mentették meg a 100 éves épületet + Fotók

HelloVidék
2026. március 22. 09:37

Egy közel százéves, romos parasztház újult meg a Káli-medencében úgy, hogy közben megőrizte eredeti karakterét. A felújítás során a hagyományos építészeti elemeket és a mai komfortot sikerült összehangolni.

A Káli-medence egyik legismertebb településén, Salföldön valósult meg az a felújítás, amely jó példája annak, hogyan lehet egy romos, elhagyatott épületből élhető, mégis autentikus otthont kialakítani. A Balaton-felvidék falvai az elmúlt évtizedekben újra népszerűvé váltak: a korábban elnéptelenedéssel küzdő térségbe egyre többen költöznek a nyugalom és a táj különleges hangulata miatt - írta a We Love Balaton.

A történet a 2010-es évek elején indult, amikor a házaspár beleszeretett egy rossz állapotú, közművek nélküli házba. Az 1930-as években épült ingatlan hagyományos technológiával készült: vastag, kőből rakott falakkal és fafödémmel. A lakóház mellett egy istálló, egy boltozott pince és egy kisebb melléképület is állt a telken, amely közvetlenül az erdő szélén helyezkedik el.

A felújítás során nem a bontás, hanem az értékmentés volt a fő szempont. A munkát a Mérmű Stúdió szakemberei végezték, akik a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével dolgoztak. Megőrizték például a 60 centiméter vastag kőfalakat, visszaépítették az oromfalat, és kialakították a vidéki házak jellegzetes elemének számító kódisállást is. A homlokzaton megjelentek a tájra jellemző díszítések, például a tulipános vakolatmotívumok és a sárga lábazat. A tetőt, a nyílászárókat és a padlókat teljesen megújították, miközben korszerű megoldásokat is beépítettek: minden helyiségben padlófűtést alakítottak ki, de a cserépkályhák és az eredeti csikótűzhely is megmaradtak.

A belső terek kialakításában is fontos szerepet kapott a hagyományőrzés

A család néptánchoz és népzenéhez kötődő életmódja visszaköszön a berendezésben is: a bútorok között családi örökségek és parasztbútorok egyaránt megtalálhatók, a falakat pedig személyes emlékek és régi tárgyak díszítik. A szülői háló falára Ildikó dédnagymamájának 1897-es menyasszonyi koszorúját is kitették. A felújítás egyik fontos eleme volt az épületek összekapcsolása. A merőlegesen álló csűrt a lakóházzal egybenyitották, így egy L alakú, tágas közösségi tér jött létre, amely a családi összejövetelek helyszíne lett. A padláson a gyerekek számára alakítottak ki kuckós tereket.

A ház ma már egész évben lakható, miközben megőrizte eredeti karakterét. A tulajdonosok célja az volt, hogy olyan otthont hozzanak létre, amely egyszerre tiszteli a múltat és felel meg a mai igényeknek – a salföldi példa pedig jól mutatja, hogy a kettő nem zárja ki egymást.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #ingatlan #vidék #ház #építészet #épület #hellovidék #otthonfelújítás #hagyományőrzés #balaton-felvidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 22. vasárnap
Beáta, Izolda
12. hét
Március 22.
A víz világnapja
Március 22.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
