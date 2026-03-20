Egy izgatott felnőtt férfi készül beleharapni egy nevetségesen nagy szelet pepperónis pizzába, arcán az izgalom és az öröm kifejezésével. Vízszintes kép másolási lehetőséggel.
HelloVidék

Brutál kihívással rukkolt elő a vidéki vendéglátós: eddig senki sem tudta legyűrni az ország legnagyobb pizzáját

HelloVidék
2026. március 20. 17:15

Egy négyzetméteres pizzát kellene 60 perc alatt elfogyasztani Marcaliban – eddig azonban senkinek sem sikerült. A kihívásra már erdélyi csapatok is jelentkeztek, a tét pedig több százezer forint. Ti bevállalnátok?

Marcaliban egy évvel ezelőtt indították útjára az ország legnagyobb pizzájára épülő különleges gasztronómiai kihívást, amelynek keretében háromfős csapatoknak kell egy négyzetméteres pizzát elfogyasztaniuk 60 perc alatt. A hatalmas pizza nagyjából 14 darab, 30 centiméteres hagyományos szeletnek felel meg, és a résztvevők maguk választhatják ki a feltéteket – akár egyféle, akár többféle ízesítéssel - írta a Sonline.

A szabály egyszerű: ha a csapat időre végez az étellel, nemcsak ingyen kaphatják a pizzát, hanem pénzdíjban is részesülnek. Amennyiben nem sikerül, ki kell fizetniük az árát, valamint 10 ezer forintot helyeznek el egy átlátszó perselyben. Az így összegyűlt pénzt az a csapat viheti haza, amelyik elsőként teljesíti a feladatot.

Egyed Márton, a Marcello Pizzéria vezetője elmondta, hogy eddig több csapat is nekivágott a kihívásnak, de senkinek sem sikerült elfogyasztania a teljes pizzát 60 perc alatt. A legközelebb egy somogyszentpáli csapat jutott a sikerhez: szinte mindent elfogyasztottak, de az utolsó falatokra már nem maradt elegendő idő.

„A perselyben jelenleg 200 ezer forint gyűlt össze, ez várja azt a csapatot, amelyik végül teljesíti a kihívást. A hírünk messzire eljutott, volt már erdélyi csapatunk is, akik kifejezetten ezért utaztak Marcaliba” – tette hozzá Egyed Márton. A nagy érdeklődésre való tekintettel a próbatételre kijelölt időpontok már május 7-ig beteltek, így a pizzarajongók előre kell, hogy tervezzék részvételüket, ha szeretnék kipróbálni a hatalmas tészta elfogyasztásának kihívását.
 
