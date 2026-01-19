Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Sokkoló reggel Mátrafüreden: farkasok támadtak a buszmegálló közelében
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz vezető kirándulóút elejétől.
Muflonra támadtak farkasok az éjjel Mátrafüreden – számolt be a helyszínről a Gyöngyösi TV tudósítója, Szeniczey Csaba. Az eset a településen belül történt, azon az útszakaszon, amely nemcsak a helyiek, hanem a kirándulók körében is rendkívül népszerű.
A tudósító vasárnap délelőtt járt a helyszínen, amikor felfigyeltek az elpusztult állatra. A tetemhez szinte egy időben érkeztek meg az erdészet munkatársával, aki megerősítette: egyértelműen farkastámadás történt.
A helyszínen talált nyomok – az állatok lábnyomai, valamint a vadászati módszer – mind arra utalnak, hogy farkasok ejtették el a muflont. A szakemberek szerint a sérülések és a támadás jellege kizárják más ragadozó jelenlétét.
Az érintett útszakasz Mátrafüred egyik forgalmas része, nem messze a buszmegállótól, valamint attól a turistaúttól, amely többek között az Ördög-forráshoz vezet. Emiatt az eset különösen nagy figyelmet kapott, hiszen sokan napi szinten sétálnak, túráznak ezen a környéken.
A Gyöngyösi TV tájékoztatása szerint amint újabb információk állnak rendelkezésre az esettel kapcsolatban, azokat közzéteszik.
Az Északi-középhegységben akár 20–25 farkas is élhet. Nemrégiben egy túrázó farkascsaláddal találkozott egy borsodi erdőségben, az állatokról fotók is készültek, ami szintén ráirányította a figyelmet a nagyragadozók egyre gyakoribb jelenlétére.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.
Unod a megszokott halételeket, halászleveket? Öltöztesd új köntösbe a halat: máris mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb halgombócleves harcsából, jó sok zöldséggel!
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján.
Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Tudtad? Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket!
Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.
Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak
Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát.
Íme 2026 év vadvirága és hüllője: az Alföld titkos csodája és a klímaváltozás vesztese is főszerepet kapott
Két, a magyar tájhoz szorosan kötődő, mégis egyre sérülékeny élőlény került a figyelem középpontjába 2026-ban: íme, bemutatjuk az év vadvirágát és az az év hüllőjét!
A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén.
Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán.
Pápa belvárosának kedvelt étterme új gazdát keres: több mint három évtized után most te is a tulajdonosa lehetsz a kulthelynek.
Országszerte jégpályák sora várja a korcsolyázókat meghosszabbított nyitva tartással, éjszakai programokkal és egyedi aktivitásokkal szombaton. Hozzuk is a vidéki lehetőségeket!
A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.
A fejlesztés ugyan csúszik, és a tervekhez képest szűkebb tartalommal valósul meg, de a városvezetés szerint így is látványos átalakulás várható
Egy újabb természetes partszakasz tűnhet el csupán egy beruházó anyagi érdekei miatt Szigliget és az egész Balaton kárára.
Európai szinten is pótolhatatlan élőhelyek tűnhetnek el Magyarországon. A szikes tavak – amelyek szinte teljes európai állománya hazánkban található – lassan teljesen kiszáradnak.
Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt.
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. Egy népes vaddisznócsalád vonul végig épp a park területén...