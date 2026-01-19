Sokkoló reggel Mátrafüreden: farkasok támadtak a buszmegálló közelében

Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz vezető kirándulóút elejétől.

Muflonra támadtak farkasok az éjjel Mátrafüreden – számolt be a helyszínről a Gyöngyösi TV tudósítója, Szeniczey Csaba. Az eset a településen belül történt, azon az útszakaszon, amely nemcsak a helyiek, hanem a kirándulók körében is rendkívül népszerű.

A tudósító vasárnap délelőtt járt a helyszínen, amikor felfigyeltek az elpusztult állatra. A tetemhez szinte egy időben érkeztek meg az erdészet munkatársával, aki megerősítette: egyértelműen farkastámadás történt.

A helyszínen talált nyomok – az állatok lábnyomai, valamint a vadászati módszer – mind arra utalnak, hogy farkasok ejtették el a muflont. A szakemberek szerint a sérülések és a támadás jellege kizárják más ragadozó jelenlétét.

Az érintett útszakasz Mátrafüred egyik forgalmas része, nem messze a buszmegállótól, valamint attól a turistaúttól, amely többek között az Ördög-forráshoz vezet. Emiatt az eset különösen nagy figyelmet kapott, hiszen sokan napi szinten sétálnak, túráznak ezen a környéken.

A Gyöngyösi TV tájékoztatása szerint amint újabb információk állnak rendelkezésre az esettel kapcsolatban, azokat közzéteszik.

Az Északi-középhegységben akár 20–25 farkas is élhet. Nemrégiben egy túrázó farkascsaláddal találkozott egy borsodi erdőségben, az állatokról fotók is készültek, ami szintén ráirányította a figyelmet a nagyragadozók egyre gyakoribb jelenlétére.