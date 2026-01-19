2026. január 19. hétfő Sára, Márió
A farkas (Canis lupus), más néven szürke farkas vagy szürke farkas, Eurázsiában és Észak-Amerikában őshonos nagytestű kutyafajta.
HelloVidék

Sokkoló reggel Mátrafüreden: farkasok támadtak a buszmegálló közelében

HelloVidék
2026. január 19. 10:45

Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz vezető kirándulóút elejétől.

Muflonra támadtak farkasok az éjjel Mátrafüreden – számolt be a helyszínről a Gyöngyösi TV tudósítója, Szeniczey Csaba. Az eset a településen belül történt, azon az útszakaszon, amely nemcsak a helyiek, hanem a kirándulók körében is rendkívül népszerű.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tudósító vasárnap délelőtt járt a helyszínen, amikor felfigyeltek az elpusztult állatra. A tetemhez szinte egy időben érkeztek meg az erdészet munkatársával, aki megerősítette: egyértelműen farkastámadás történt.

A helyszínen talált nyomok – az állatok lábnyomai, valamint a vadászati módszer – mind arra utalnak, hogy farkasok ejtették el a muflont. A szakemberek szerint a sérülések és a támadás jellege kizárják más ragadozó jelenlétét.

Az érintett útszakasz Mátrafüred egyik forgalmas része, nem messze a buszmegállótól, valamint attól a turistaúttól, amely többek között az Ördög-forráshoz vezet. Emiatt az eset különösen nagy figyelmet kapott, hiszen sokan napi szinten sétálnak, túráznak ezen a környéken.

A Gyöngyösi TV tájékoztatása szerint amint újabb információk állnak rendelkezésre az esettel kapcsolatban, azokat közzéteszik.

Az Északi-középhegységben akár 20–25 farkas is élhet. Nemrégiben egy túrázó farkascsaláddal találkozott egy borsodi erdőségben, az állatokról fotók is készültek, ami szintén ráirányította a figyelmet a nagyragadozók egyre gyakoribb jelenlétére.
Címlapkép: Getty Images
#mátra #veszély #túra #turista #kirándulás #belföldi turizmus #természet #hellovidék #vadállat #borsod-abaúj-zemplén megye #északi-középhegység

