2025. december 28. vasárnap Kamilla
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ipari robotkar egy akkumulátorcsomagot szerel fel egy elektromos autó alvázára, bemutatva a fejlett technológiát az autógyártásban és a fenntartható közlekedési megoldásokban.
Gazdaság

Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban

Pénzcentrum
2025. december 28. 17:29

A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt, ami termeléscsökkentésre kényszerítheti a gyártókat - írta meg a Portfolio.

A kínai személyautó-szövetség főtitkára figyelmeztetést adott ki, miszerint 2026 kezdetén számottevő visszaesés várható a kínai lítiumakkumulátorok iránti keresletben. A csökkenés hátterében elsősorban a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az export lassulása áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Cuj, a szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy az akkumulátorgyártóknak célszerű lenne mérsékelniük termelési volumenüket a piaci ingadozásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Előrejelzése szerint "az elektromos személyautók eladásai legalább 30 százalékkal esnek vissza a jövő év elején", amit főként a gépjárművásárláshoz kapcsolódó adókedvezmények fokozatos kivezetése okoz. A helyzetet súlyosbítja, hogy számos fogyasztó az év végi támogatások és kedvezmények kihasználása érdekében előrehozta vásárlásait.

Kapcsolódó cikkeink:

A belföldi kereslet csökkenését az export sem képes kompenzálni. A legnagyobb külföldi felvevőpiacnak számító Európai Unióba irányuló kínai lítiumakkumulátor-kivitel 2025-ben mindössze 4 százalékos növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, míg az Egyesült Államokba történő export 9,5 százalékkal zsugorodott.

Cuj arra is rávilágított, hogy az amerikai mesterségesintelligencia-beruházások által generált energiatárolási igény egyelőre nem eredményez jelentős keresletnövekedést a kínai akkumulátorok iránt. Jisü Jan, az UBS elemzője szerint komoly kockázati tényezőt jelentenek a kínai gyártók számára az amerikai korlátozó intézkedések, amelyek kizárják a "külföldi aggodalomra okot adó szervezeteket" a beruházási adókedvezményekben részesülő projektekből.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kereslet visszaesése különösen érzékenyen érintheti a globális akkumulátorgyártás vezető vállalatait, köztük a CATL-t és az EVE Energy-t.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #akkumulátor #elektromos autó #gazdaság #export #válság #kereslet #kína #akkugyár

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Bertalan
51 perce
Azt még Morickai is tudja. hogy ez ellen egy orvosság van. olcsóbban kell adni a termékeket. hogy fogyjon!
roccobaba
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:01
17:29
17:17
17:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 26. 06:00
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 28. 13:58
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyért...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 27. 19:43
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, histor...
ChikansPlanet  |  2025. december 26. 08:00
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra épít...
Bankmonitor  |  2025. december 23. 11:24
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már ért...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
6 napja
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
4 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
4
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
5
1 hete
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elérési biztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak a tartam végén teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 18:01
Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap
Agrárszektor  |  2025. december 28. 17:02
Problémás mogyorót találtak ebben a boltban, senki ne egyen belőle