Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban

A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt, ami termeléscsökkentésre kényszerítheti a gyártókat - írta meg a Portfolio.

A kínai személyautó-szövetség főtitkára figyelmeztetést adott ki, miszerint 2026 kezdetén számottevő visszaesés várható a kínai lítiumakkumulátorok iránti keresletben. A csökkenés hátterében elsősorban a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az export lassulása áll.

Cuj, a szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy az akkumulátorgyártóknak célszerű lenne mérsékelniük termelési volumenüket a piaci ingadozásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Előrejelzése szerint "az elektromos személyautók eladásai legalább 30 százalékkal esnek vissza a jövő év elején", amit főként a gépjárművásárláshoz kapcsolódó adókedvezmények fokozatos kivezetése okoz. A helyzetet súlyosbítja, hogy számos fogyasztó az év végi támogatások és kedvezmények kihasználása érdekében előrehozta vásárlásait.

A belföldi kereslet csökkenését az export sem képes kompenzálni. A legnagyobb külföldi felvevőpiacnak számító Európai Unióba irányuló kínai lítiumakkumulátor-kivitel 2025-ben mindössze 4 százalékos növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, míg az Egyesült Államokba történő export 9,5 százalékkal zsugorodott.

Cuj arra is rávilágított, hogy az amerikai mesterségesintelligencia-beruházások által generált energiatárolási igény egyelőre nem eredményez jelentős keresletnövekedést a kínai akkumulátorok iránt. Jisü Jan, az UBS elemzője szerint komoly kockázati tényezőt jelentenek a kínai gyártók számára az amerikai korlátozó intézkedések, amelyek kizárják a "külföldi aggodalomra okot adó szervezeteket" a beruházási adókedvezményekben részesülő projektekből.

A kereslet visszaesése különösen érzékenyen érintheti a globális akkumulátorgyártás vezető vállalatait, köztük a CATL-t és az EVE Energy-t.