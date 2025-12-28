A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt, ami termeléscsökkentésre kényszerítheti a gyártókat - írta meg a Portfolio.
A kínai személyautó-szövetség főtitkára figyelmeztetést adott ki, miszerint 2026 kezdetén számottevő visszaesés várható a kínai lítiumakkumulátorok iránti keresletben. A csökkenés hátterében elsősorban a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az export lassulása áll.
Cuj, a szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy az akkumulátorgyártóknak célszerű lenne mérsékelniük termelési volumenüket a piaci ingadozásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Előrejelzése szerint "az elektromos személyautók eladásai legalább 30 százalékkal esnek vissza a jövő év elején", amit főként a gépjárművásárláshoz kapcsolódó adókedvezmények fokozatos kivezetése okoz. A helyzetet súlyosbítja, hogy számos fogyasztó az év végi támogatások és kedvezmények kihasználása érdekében előrehozta vásárlásait.
A belföldi kereslet csökkenését az export sem képes kompenzálni. A legnagyobb külföldi felvevőpiacnak számító Európai Unióba irányuló kínai lítiumakkumulátor-kivitel 2025-ben mindössze 4 százalékos növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, míg az Egyesült Államokba történő export 9,5 százalékkal zsugorodott.
Cuj arra is rávilágított, hogy az amerikai mesterségesintelligencia-beruházások által generált energiatárolási igény egyelőre nem eredményez jelentős keresletnövekedést a kínai akkumulátorok iránt. Jisü Jan, az UBS elemzője szerint komoly kockázati tényezőt jelentenek a kínai gyártók számára az amerikai korlátozó intézkedések, amelyek kizárják a "külföldi aggodalomra okot adó szervezeteket" a beruházási adókedvezményekben részesülő projektekből.
A kereslet visszaesése különösen érzékenyen érintheti a globális akkumulátorgyártás vezető vállalatait, köztük a CATL-t és az EVE Energy-t.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
